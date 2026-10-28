Paragleiter kracht in Stromleitung: Großflächiger Stromausfall rund um Gröbming

Ein Paragleiter geriet am Mittwochnachmittag bei Pruggern (Steiermark) in eine Stromleitung. Ein Feuerball entstand, der Mann hing in der Leitung fest. Von Aich bis Niederöblarn fiel daraufhin der Strom aus.

Am Mittwoch, dem 28. Oktober, kam es um 17.04 Uhr zu einem großflächigen Stromausfall im Netz des E-Werkes Gröbming. Auslöser war ein Unfall mit einem Paragleiter im Bereich des Tennisplatzes in Pruggern. Das Fluggerät geriet am Ennsboden in eine 30-Kilovolt-Mittelspannungsfreileitung. Dabei entstand ein Feuerball. Der Verunfallte blieb mit seinem Fluggerät in der Leitung hängen, wie das E-Werk Gröbming berichtet.

Zahlreiche Haushalte Von Aich bis Niederöblarn ohne Strom

Der Unfall hatte weitreichende Folgen für die Stromversorgung in der Region. Von Aich bis Niederöblarn waren Haushalte und Betriebe ohne Strom. Die Rettungskette funktionierte laut dem E-Werk innerhalb weniger Minuten. Gleichzeitig liefen die Arbeiten an, um die Stromversorgung wiederherzustellen. Nach rund 45 Minuten konnte der Strom im Großteil des betroffenen Gebiets wieder eingeschaltet werden. Lediglich in der unmittelbaren Umgebung der Unfallstelle gab es weiterhin Ausnahmen.

Gefährliche Arbeiten

Die Wiederherstellung der Stromversorgung stellte die Einsatzkräfte vor besondere Herausforderungen. Die Unfallstelle befand sich laut dem E-Werk an einer besonders heiklen Stelle im Stromnetz. Hinzu kam der Regen, der die Arbeiten zusätzlich erschwerte. Vor allem die notwendigen Schaltvorgänge waren mit großer Gefahr verbunden. Dennoch gelang es, die Versorgung in weiten Teilen der Region wiederherzustellen.

©E-Werk Gröbming | Von Aich bis Niederöblarn fiel der Strom aus. Nach rund 45 Minuten war die Versorgung großteils wiederhergestellt.

Arbeiten dauern an

Zum Zeitpunkt der Mitteilung (Mittwoch, 20.10 Uhr) von dem E-Werk Gröbming waren die Wiederherstellungsarbeiten noch im Gange. Das E-Werk Gröbming ging davon aus, dass die Stromversorgung auch während der Nachtstunden sichergestellt sein sollte. Zugleich bedankte sich das Unternehmen bei allen beteiligten Blaulichtorganisationen und weiteren Helfern vor Ort. Mehrere Mitarbeiter des E-Werkes standen direkt an der Unfallstelle sowie in der Zentrale im STROMhaus im Einsatz. Wie es dem verunglückten Paragleiter geht, geht aus der Mitteilung nicht hervor.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 28.10.2026 um 20:22 Uhr aktualisiert