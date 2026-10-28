Viele Wolken und nur 10 Grad: So wird der Donnerstag in der Steiermark

Der Donnerstag zeigt sich in der Steiermark überwiegend trüb. Im Norden sind noch einzelne Regenschauer möglich, im Süden bleibt es trocken. Dazu wird es mit maximal 14 Grad recht kühl.

Viele Wolken und kühle Temperaturen prägen am Donnerstag das Wetter in der Steiermark. Im Norden sind auch einzelne Regenschauer möglich.

Viele Wolken und kühle Temperaturen prägen am Donnerstag das Wetter in der Steiermark. Im Norden sind auch einzelne Regenschauer möglich.

Der Donnerstag, 29. Oktober, bringt der Steiermark wenig Sonnenschein. Schon am Vormittag dominieren vielerorts dichte Wolken. Besonders im Mariazeller Land und im Raum Liezen können laut den Meteorologen der Geosphere Austria noch einzelne Regenschauer niedergehen.

Im Süden bleibt es trocken

Etwas freundlicher sind die Aussichten zumindest in Sachen Niederschlag für die südlicheren Landesteile. Vom Mürztal weiter nach Süden bleibt es trocken. Die Wolkendecke zeigt sich allerdings auch dort hartnäckig. Erst im Laufe des Nachmittags sind stellenweise kurze sonnige Auflockerungen möglich.

Höchstens 14 Grad

Auch die Temperaturen bleiben herbstlich kühl. In der Früh werden zwischen 3 und 7 Grad erwartet. Am Nachmittag steigen die Werte im Norden lediglich auf rund 10 Grad, während im Süden immerhin bis zu 14 Grad möglich sind.