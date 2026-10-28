Steirerin bekam zu wenig Wochengeld: Ein Detail brachte 3.700 Euro

Eine schwangere Frau aus dem Bezirk Murau wandte sich für eine Beratung an die Arbeiterkammer. Dabei kam ein Fehler ans Licht, der ihr rund 3.700 Euro mehr Wochengeld einbrachte.

Eine schwangere Murauerin erhielt nach einer Beratung bei der Arbeiterkammer rund 3.700 Euro mehr Wochengeld. Grund war ein Fehler bei der Berechnung.

Eine schwangere Murauerin erhielt nach einer Beratung bei der Arbeiterkammer rund 3.700 Euro mehr Wochengeld. Grund war ein Fehler bei der Berechnung.

Eigentlich wollte sich eine schwangere Außendienstmitarbeiterin bei der Arbeiterkammer (AK) in Murau über Karenz und Wochengeld informieren. Doch bei der Beratung fiel auf, dass ihr Wochengeld zu niedrig berechnet worden war. Der Grund dafür lag bei ihrem Firmenwagen. „Bei der Berechnung wurde der Sachbezug für ihren Firmenwagen nicht berücksichtigt“, berichtet die Arbeiterkammer Steiermark.

3.700 Euro mehr

Die Arbeiterkammer informierte daraufhin den Arbeitgeber über den Fehler. Dieser korrigierte die Berechnung, was für die werdende Mutter einen erheblichen finanziellen Unterschied machte. „Dadurch bekam die Murauerin rund 3.700 Euro mehr Wochengeld“, so die AK Steiermark. Doch damit war der finanzielle Vorteil für die Frau noch nicht ausgeschöpft.

Auch Betreuungsgeld höher

Die Korrektur wirkte sich nämlich auch auf eine weitere Leistung aus. „Auch das einkommensabhängige Kinderbetreuungsgeld fiel so höher aus, weil es auf Basis des Wochengelds berechnet wird“, erklärt die Arbeiterkammer Steiermark. Somit brachte die Berichtigung der Berechnung der Murauerin nicht nur mehr Wochengeld, sondern auch ein höheres Kinderbetreuungsgeld.