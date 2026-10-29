Neue Ausbildungsstätte in der Steiermark soll Tierärztemangel bekämpfen

Mehr Tierärzte für die steirische Landwirtschaft: In Raumberg-Gumpenstein im Bezirk Liezen entsteht eine Außenstelle der Veterinärmedizinischen Universität Wien. Sie soll junge Menschen für die Arbeit mit Nutztieren begeistern.

In der Steiermark fehlt es in manchen Regionen an Tierärzten, die sich um Rinder, Schweine und andere Nutztiere kümmern. Eine neue Zusammenarbeit soll nun Abhilfe schaffen: Die Veterinärmedizinische Universität Wien richtet an der HBLFA Raumberg-Gumpenstein in Irdning-Donnersbachtal eine Außenstelle ein. Die Pläne wurden am Mittwoch, dem 28. Oktober 2026, bei einer Pressekonferenz vorgestellt.

Studierende sollen Praxis kennenlernen

Durch die neue Außenstelle sollen angehende Tierärztinnen und Tierärzte frühzeitig Erfahrungen in der Landwirtschaft sammeln. Geplant sind Einblicke in die Forschung und die Zusammenarbeit mit praktizierenden Tierärzten. Damit will man mehr junge Menschen für die Großtiermedizin gewinnen und sie langfristig für eine Tätigkeit im ländlichen Raum begeistern. Auch die Schülerinnen und Schüler der HBLFA Raumberg-Gumpenstein sollen von der Kooperation profitieren. Für sie könnte ein späteres Veterinärmedizinstudium dadurch attraktiver werden.

Steiermark will Versorgung sichern

Agrarlandesrätin Simone Schmiedtbauer begrüßt die Initiative. Eine gute tierärztliche Betreuung sei für die heimischen Bauernhöfe besonders wichtig. Auch die Vorsorge gegen Tierkrankheiten spiele eine immer größere Rolle. Mit der neuen Außenstelle soll nicht nur die Versorgung der landwirtschaftlichen Betriebe verbessert, sondern auch der Forschungs- und Ausbildungsstandort Steiermark gestärkt werden. Die Zusammenarbeit zwischen Raumberg-Gumpenstein und der Vetmeduni Wien soll dafür sorgen, dass künftig mehr Tierärztinnen und Tierärzte den Weg in die steirischen Regionen finden.