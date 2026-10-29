ÖAMTC warnt: Nebelunfälle in der Steiermark fast verdoppelt

Im Jahr 2025 gab es in der Steiermark 135 Verkehrsunfälle mit Personenschaden bei Nebel. Das sind fast doppelt so viele wie im Jahr davor. Der ÖAMTC warnt vor den Gefahren.

Dichter Nebel kann auf steirischen Straßen schnell zur Gefahr werden. Wie eine aktuelle Auswertung des ÖAMTC auf Basis von Daten der Statistik Austria zeigt, ist die Zahl der Nebelunfälle mit Personenschaden im Jahr 2025 deutlich gestiegen.

Dichter Nebel kann auf steirischen Straßen schnell zur Gefahr werden. Wie eine aktuelle Auswertung des ÖAMTC auf Basis von Daten der Statistik Austria zeigt, ist die Zahl der Nebelunfälle mit Personenschaden im Jahr 2025 deutlich gestiegen.

Dichter Nebel kann auf steirischen Straßen schnell zur Gefahr werden. Wie eine aktuelle Auswertung des ÖAMTC auf Basis von Daten der Statistik Austria zeigt, ist die Zahl der Nebelunfälle mit Personenschaden im Jahr 2025 deutlich gestiegen. In der Steiermark wurden insgesamt 135 solcher Unfälle registriert. Im Jahr 2024 waren es noch 69. Damit hat sich die Zahl innerhalb eines Jahres nahezu verdoppelt.

Steiermark auf Platz drei

Im Bundesländervergleich liegt die Steiermark damit an dritter Stelle. Mehr Nebelunfälle mit Verletzten gab es nur in Niederösterreich (219) und Oberösterreich (168). Auch österreichweit ist die Entwicklung besorgniserregend: Insgesamt wurden 2025 bei Nebel 730 Unfälle mit Personenschaden gezählt. Das ist der höchste Wert seit mindestens 20 Jahren. Dabei kamen österreichweit 17 Menschen ums Leben.

Besonders junge Autofahrer betroffen

Laut ÖAMTC waren 20- bis 29-Jährige mit rund 20 Prozent am häufigsten in Nebelunfälle mit Personenschaden verwickelt. Ein großes Problem sei die Kombination aus zu hoher Geschwindigkeit und zu geringem Sicherheitsabstand. „Viele Autofahrer orientieren sich instinktiv am Rücklicht des vorausfahrenden Fahrzeugs“, erklärt ÖAMTC-Fahrtechnikexperte Roland Frisch. Das könne ein falsches Sicherheitsgefühl vermitteln und zu gefährlich geringem Abstand führen.

Diese Tipps gibt der ÖAMTC

Gerade im Herbst und Winter sollten Autofahrer bei Nebel besonders vorsichtig sein. Der ÖAMTC empfiehlt, das Tempo deutlich zu reduzieren und ausreichend Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug zu halten. Außerdem sollte bei Nebel das Abblendlicht eingeschaltet werden. Tagfahrlicht allein reicht oft nicht aus, da die Rücklichter dabei häufig ausgeschaltet bleiben. Auf Fernlicht sollte verzichtet werden, weil es die Sicht durch Reflexionen zusätzlich verschlechtern kann. Auch Ablenkungen durch das Smartphone und riskante Überholmanöver sollten unbedingt vermieden werden. Der wichtigste Rat des ÖAMTC: Nur so schnell fahren, dass man innerhalb der sichtbaren Strecke sicher anhalten kann.