Mit Drei-Millionen-Euro-Sportwagen auf der Flucht: Polizei stoppt Autodieb auf der A9

Spektakulärer Fahndungserfolg in der Steiermark: Ein 36-Jähriger soll in Kroatien einen rund drei Millionen Euro teuren Sportwagen gestohlen haben. Seine Flucht endete an einer Tankstelle auf der A9 bei Seiersberg.

Ein Sportwagen im Wert von rund drei Millionen Euro, eine Flucht über mehrere Länder und eine Festnahme in der Steiermark: Am Mittwochabend, dem 28. Oktober 2026, gelang der Autobahnpolizei auf der Pyhrnautobahn (A9) ein außergewöhnlicher Fahndungserfolg. Der exklusive Sportwagen eines französischen Herstellers war erst wenige Stunden zuvor in der Nähe der kroatischen Hauptstadt Zagreb gestohlen worden. Der mutmaßliche Dieb, ein 36-jähriger Kroate, flüchtete anschließend mit dem Luxusfahrzeug über Slowenien in Richtung Österreich.

Flucht endet an Tankstelle bei Seiersberg

Über den Grenzübergang Spielfeld gelangte der Mann schließlich in die Steiermark. Zu diesem Zeitpunkt lief bereits eine intensive Fahndung, bei der die österreichischen und slowenischen Sicherheitsbehörden eng zusammenarbeiteten. Kurz nach 19 Uhr entdeckten steirische Autobahnpolizisten den gesuchten Sportwagen bei einer Tankstelle auf der A9 auf Höhe Seiersberg-Pirka im Bezirk Graz-Umgebung. Die Beamten griffen sofort ein und nahmen den 36-Jährigen noch vor Ort fest. Auch das rund drei Millionen Euro teure Fahrzeug wurde sichergestellt.

Verdächtiger gesteht Diebstahl

Die weiteren Ermittlungen übernahm das Landeskriminalamt Steiermark. Bei seiner Einvernahme zeigte sich der 36-Jährige laut Polizei umfassend geständig. Eine Besonderheit des Luxusautos: Der Sportwagen ist nach einem Rennfahrer benannt. Um welches konkrete Modell es sich handelt, gab die Polizei nicht bekannt. Für den rechtmäßigen Besitzer nahm der Vorfall ein gutes Ende. Der Wagen konnte bereits wieder an ihn zurückgegeben werden. Der 36-Jährige wird auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Graz auf freiem Fuß angezeigt.