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/ ©BMI / Alexander TUMA
Symbolfoto von 5min.at: Polizisten verhaftet einen Verdächtigen.
Nach dem Notruf leitete die Polizei eine groß angelegte Fahndung ein.
Sankt Barbara im Mürztal
29/10/2026
Fahndung

Zeugen beobachten Einbruch: Polizei schnappt zwei junge Männer im Mürztal

Ein Einbruch in ein Geschäft in der Steiermark endete für zwei junge Männer mit einer Festnahme. Aufmerksame Zeugen alarmierten die Polizei. Kurz darauf klickten für die beiden Verdächtigen die Handschellen.

von Anja Mandler
1 Minute Lesezeit(188 Wörter)
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In der Nacht auf Donnerstag, den 29. Oktober 2026, kam es in Mitterdorf im Mürztal, Gemeinde Sankt Barbara im Mürztal (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag), zu einem Einbruch in ein Geschäft. Gegen 23.30 Uhr am Mittwochabend sollen zunächst unbekannte Täter die Glasscheibe der Eingangstür eingeschlagen haben. Dabei wurden sie allerdings von Zeugen beobachtet, die sofort die Polizei verständigten.

Polizei startet Großfahndung

Nach dem Notruf leitete die Polizei eine groß angelegte Fahndung ein. Dank der genauen Personenbeschreibungen konnten die Beamten schon kurze Zeit später zwei Verdächtige im Ortskern von Mitterdorf aufspüren. Bei den Männern handelt es sich um einen 18-Jährigen und einen 20-Jährigen aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag. Beide wurden festgenommen.

Bargeld sichergestellt

Die Polizei konnte auch das gestohlene Bargeld sicherstellen. Dabei handelt es sich um einen niedrigen dreistelligen Eurobetrag. Wie hoch der Sachschaden an der Eingangstür ist, steht derzeit noch nicht fest. Bei ihren Einvernahmen zeigten sich beide Männer laut Polizei geständig. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Leoben wurden sie in die Justizanstalt Leoben eingeliefert.

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