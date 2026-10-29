68 Verkehrstote in der Steiermark: Neue Kampagne soll Leben retten

68 Menschen starben 2025 bei Verkehrsunfällen in der Steiermark, mehr als 1.300 wurden schwer verletzt. Mit einer neuen Kampagne will das Land ab 2. November für mehr Rücksicht auf steirischen Straßen sorgen.

„Mein Vorrang war mir wichtiger als dein Leben.“ Mit dieser und weiteren provokanten Aussagen startet das Land Steiermark am Montag, dem 2. November 2026, eine neue Verkehrssicherheitskampagne. Unter dem Motto „Perspektivenwechsel – Deine Rücksicht sichert Leben“ sollen Autofahrer, Radfahrer, Fußgänger und andere Verkehrsteilnehmer daran erinnert werden, wie wichtig Aufmerksamkeit und gegenseitige Rücksicht sind.

Mehr als 7.000 Verunglückte in der Steiermark

Die Unfallbilanz für 2025 zeigt, warum das Land handeln möchte. Insgesamt wurden auf steirischen Straßen 5.599 Verkehrsunfälle mit Personenschaden registriert. Dabei verunglückten 7.057 Menschen. 1.333 Personen erlitten schwere Verletzungen, 68 verloren ihr Leben. Besonders häufig waren Unachtsamkeit und Ablenkung für Unfälle verantwortlich (31,7 Prozent). Dahinter folgten Vorrangverletzungen und das Missachten roter Ampeln (23,4 Prozent). Auffällig ist auch: 478 der Schwerverletzten waren mit dem Fahrrad oder E-Scooter unterwegs. Das entspricht rund 36 Prozent aller Schwerverletzten.

©Land Steiermark/ Laimer Verkehrslandesrätin Claudia Holzer (M.), Maria Knauer-Lukas (Verkehrsexpertin Land Steiermark) und Kurt Lassnig (Leiter der Landesverkehrsabteilung in der Landespolizeidirektion Steiermark) informieren über die Kampagne

„Dein Leben war mir wichtiger als mein Vorrang“

Die Kampagne soll bewusst zum Nachdenken bringen. In einer zweiten Phase werden die zunächst negativen Botschaften ins Positive gedreht. So wird aus „Mein Vorrang war mir wichtiger als dein Leben“ später „Dein Leben war mir wichtiger als mein Vorrang“. Die Botschaft: Auch wer im Recht ist, sollte vorausschauend fahren und im Zweifelsfall rechtzeitig bremsen. „Manchmal ist es wichtiger, aufeinander Rücksicht zu nehmen, als auf seinem Recht zu bestehen“, erklärt Verkehrslandesrätin Claudia Holzer.

Ab Montag in der ganzen Steiermark

Die Kampagne wird ab 2. November auf Plakaten, beleuchteten Werbeflächen und in öffentlichen Verkehrsmitteln zu sehen sein. Zusätzlich werden die Botschaften über soziale Medien verbreitet. Mit der Aktion möchte das Land Steiermark gefährliche Situationen im Straßenverkehr reduzieren und langfristig schwere Unfälle verhindern.