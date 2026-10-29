Sie hilft Menschen in ihren dunkelsten Stunden: Große Auszeichnung für Steirerin

Ob nach dem Amoklauf in Graz oder bei anderen schweren Krisen: Bettina Galli-Magerl ist für Menschen in Ausnahmesituationen da. Für ihren jahrelangen Einsatz beim Roten Kreuz erhielt sie nun eine besondere Auszeichnung.

Eine besondere Ehre für Bettina Galli-Magerl aus dem Roten Kreuz Steiermark: Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat sie für ihr langjähriges Engagement mit dem Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich ausgezeichnet. Die feierliche Verleihung fand in der Wiener Hofburg statt. Seit vielen Jahren unterstützt Galli-Magerl Menschen, die Schlimmes erlebt haben. Auch Einsatzkräfte, die nach belastenden Einsätzen psychologische Hilfe benötigen, können auf ihre Erfahrung zählen.

Bei schweren Krisen im Einsatz

Die Steirerin war bei zahlreichen besonders schwierigen Ereignissen im Einsatz. Dazu zählen die Amokfahrt in Graz im Jahr 2015, der Flüchtlingseinsatz an der Grenze in Spielfeld und der Amoklauf in Stiwoll 2017.Auch während der Corona-Pandemie, bei der Ukraine-Hilfe und nach dem Amoklauf an einer Grazer Schule im Jahr 2025 brachte sie ihre Erfahrung ein. Dabei kümmerte sie sich insbesondere um die psychosoziale Betreuung und deren Koordination. „Gerade ihre Arbeit im Bereich der Krisenintervention zeigt ein außergewöhnliches Maß an Menschlichkeit, Professionalität und persönlichem Engagement“, würdigt Michael Gruber, Präsident des Roten Kreuzes Steiermark, ihren Einsatz.

Sie hilft auch den Helfern

Galli-Magerl gehört zur Rotkreuz-Ortsstelle Frohnleiten und ist seit 2018 in leitender Funktion für die psychosoziale Betreuung tätig. Dort organisiert sie unter anderem Ausbildungen für Kriseninterventionsteams und die psychologische Unterstützung von Einsatzkräften nach besonders belastenden Erlebnissen. Hauptberuflich arbeitet sie als klinische Psychologin in der Familiengerichtshilfe in Graz und ist zusätzlich freiberuflich tätig.

„Die Ehrung steht nicht für mich allein“

Für Galli-Magerl ist die Auszeichnung auch eine Anerkennung für ihre Kolleginnen und Kollegen, die häufig im Hintergrund arbeiten. „Die Ehrung steht aber nicht für mich allein, sie steht auch stellvertretend für all meine Kolleg und Mitarbeiter, die sich ebenso tagtäglich mit großem Engagement für andere einsetzen“, betont sie. Besonders wichtig sei ihr, dass neben der medizinischen Versorgung auch die seelischen Bedürfnisse von Menschen in Krisensituationen wahrgenommen werden.