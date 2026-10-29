Drama auf der S35: LKW-Fahrer nach Unfall fast von Gurt stranguliert

Dramatische Szenen am Donnerstagvormittag auf der S35 bei Deutschfeistritz: Ein Klein-Lkw stürzte um, der Fahrer wurde durch seinen Sicherheitsgurt beinahe stranguliert. Zwei mutige Ersthelfer griffen rechtzeitig ein.

Ein schwerer Verkehrsunfall sorgte am Donnerstag, dem 29. Oktober 2026, für einen Einsatz auf der S35 im Bezirk Graz-Umgebung. Zwischen der Auffahrt Peggau/Mitte und dem Autobahnknoten Deutschfeistritz war in Fahrtrichtung Graz ein Klein-Lkw mit Anhänger umgestürzt. Das Fahrzeug blockierte die zweite Fahrspur. Der Lenker konnte sich nicht selbst aus dem umgekippten Fahrzeug befreien. Besonders dramatisch: Sein eigener Sicherheitsgurt wurde für ihn zur lebensgefährlichen Falle.

Sicherheitsgurt drohte Fahrer zu strangulieren

Wie die Freiwillige Feuerwehr Deutschfeistritz berichtet, befand sich der Lenker stehend im umgestürzten Fahrzeug. Dabei wurde er durch seinen Sicherheitsgurt beinahe stranguliert. Zwei nachkommende Verkehrsteilnehmer erkannten die gefährliche Situation und zögerten nicht. Noch bevor die Einsatzkräfte eintrafen, gelang es den beiden Männern, in das Fahrzeug einzudringen und den Sicherheitsgurt zu entfernen. Laut Feuerwehr retteten die beiden Ersthelfer dem verunglückten Lenker damit das Leben.

Feuerwehr befreite eingeschlossenen Lenker

Um 9.41 Uhr wurden zunächst die Feuerwehren Peggau und Friesach/Wörth alarmiert. Später rückte auch die Feuerwehr Deutschfeistritz aus. Die Feuerwehr Peggau befreite den eingeschlossenen Fahrer schließlich aus dem Unfallfahrzeug und übergab ihn dem Rettungsdienst zur weiteren Versorgung. Die Feuerwehr Deutschfeistritz stand mit zwei Fahrzeugen und zehn Mitgliedern rund 45 Minuten im Einsatz. Wie es zu dem Unfall kam und wie schwer der Lenker verletzt wurde, geht aus dem Feuerwehrbericht nicht hervor.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 29.10.2026 um 14:01 Uhr aktualisiert