Tödlicher Brand in Fürstenfeld: Feuerwehr entdeckt Leiche in Hütte

Bei einem Brand in Fürstenfeld (Steiermark) kam eine Person ums Leben. Während der Löscharbeiten explodierten mehrere Gaskartuschen. Die Identität des Toten ist noch nicht vollständig geklärt.

In Fürstenfeld stand am Mittwochabend eine bewohnte Holzhütte in Flammen. Die Feuerwehr konnte das Gebäude nicht mehr vor der nahezu vollständigen Zerstörung retten.

In Fürstenfeld stand am Mittwochabend eine bewohnte Holzhütte in Flammen. Die Feuerwehr konnte das Gebäude nicht mehr vor der nahezu vollständigen Zerstörung retten.

Am Mittwochabend, dem 28. Oktober 2026, kam es in Fürstenfeld im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld zu einem folgenschweren Brand. Gegen 18.30 Uhr bemerkten Nachbarn, dass eine Holzhütte auf dem Anwesen eines 63-Jährigen brannte, und schlugen Alarm. Die Freiwillige Feuerwehr Fürstenfeld rückte aus und begann sofort mit den Löscharbeiten. Die Flammen richteten jedoch großen Schaden an: Die Holzhütte, die der Besitzer zu Wohnzwecken nutzte, wurde nahezu vollständig zerstört.

Explosionen bei Brand

Während die Feuerwehr gegen die Flammen kämpfte, kam es zu mehreren Explosionen von Gaskartuschen. Erst als die Einsatzkräfte in die brennende Hütte vordringen konnten, wurde das ganze Ausmaß des Brandes sichtbar. Im Inneren entdeckten sie eine tote Person. Der Leichnam wurde geborgen, die Staatsanwaltschaft Graz ordnete eine Obduktion an. Die Identität des Verstorbenen konnte bislang nicht restlos geklärt werden.

Ursache noch unklar

Nach dem Brand nahmen Ermittler des Landeskriminalamts Steiermark gemeinsam mit einem Sachverständigen der Landesstelle für Brandverhütung die Untersuchungen auf. Dabei konnten sie den Ausgangspunkt des Feuers im Bodenbereich der Holzhütte feststellen. Als mögliche Ursache kommt ein technischer Defekt an einer stromführenden Leitung infrage. Ob dieser tatsächlich den Brand ausgelöst hat, steht allerdings noch nicht fest.

©Feuerwehr Fürstenfeld Während der Löscharbeiten explodierten mehrere Gaskartuschen. In der Holzhütte entdeckten die Einsatzkräfte eine tote Person, deren Identität noch nicht vollständig geklärt ist.

Ermittlungen laufen

Hinweise auf eine vorsätzliche Brandlegung konnten bei den bisherigen Ermittlungen nicht festgestellt werden. Weiterhin offen ist auch, wie hoch der entstandene Schaden ausfällt. Sowohl die Ermittlungen zur Identität der verstorbenen Person als auch zur Schadenshöhe dauern noch an, wie die Landespolizeidirektion Steiermark mitteilt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 29.10.2026 um 14:52 Uhr aktualisiert