Führungswechsel bei der Polizei: Drei neue Chefs in der Steiermark

Bei der steirischen Polizei stehen gleich drei Führungswechsel bevor. Ab 1. November 2026 übernehmen Gerald Konrad, Sabrina Steinwender und Markus Stiendl neue Leitungsfunktionen. Alle drei bringen langjährige Erfahrung mit.

Mit 1. November 2026 werden gleich drei Führungspositionen bei der steirischen Polizei neu besetzt. Betroffen sind die Landesleitzentrale Steiermark, die Polizeiinspektion Graz-Karlauerstraße und ein Bereich des Landeskriminalamtes Steiermark. Die neuen Leiter sind in ihren jeweiligen Dienststellen keine Unbekannten. Alle drei waren dort bereits mehrere Jahre tätig und übernehmen nun zusätzliche Verantwortung.

Neuer Leiter der Landesleitzentrale

Chefinspektor Gerald Konrad übernimmt die Fachbereichsleitung der Landesleitzentrale Steiermark. Dort gehen die Polizeinotrufe ein und die Einsätze der Polizeikräfte werden koordiniert. Konrad ist bereits seit 2018 in der Landesleitzentrale tätig und wurde 2022 zum stellvertretenden Fachbereichsleiter ernannt. In dieser Funktion war er unter anderem an der Einführung des neuen Einsatz-, Leit- und Kommunikationssystems „ELKOS“ beteiligt. Seine berufliche Laufbahn begann 1998 bei der Zollwache. Später wechselte er zur Exekutive und war zunächst in Spielfeld und anschließend in der Polizeiinspektion Graz-Paulustor FGP tätig.

©LPD Stmk/Martinelli Landespolizeidirektor Gerald Ortner, Chefinspektor Konrad und Leiter der Einsatzabteilung Oberst Siegfried Semlitsch (v.l.)

Neue Chefin in Graz

Auch in der Polizeiinspektion Graz-Karlauerstraße gibt es einen Wechsel an der Spitze. Chefinspektorin Sabrina Steinwender, übernimmt dort die Funktion der Inspektionskommandantin. Die Dienststelle kennt sie bereits seit 2014. In dieser Zeit entwickelte sie sich von der Sachbearbeiterin zur stellvertretenden Inspektionskommandantin. Damit ist sie sowohl mit dem Rayon als auch mit den Herausforderungen und den Menschen vor Ort vertraut. Ihre Polizeilaufbahn begann 2007 und führte sie über die Polizeiinspektionen Kapfenberg, Graz-Plüddemanngasse und Lendplatz. Im Jahr 2013 entschied sie sich für die Ausbildung zur dienstführenden Beamtin.

©LPD Stmk/Martinelli Landespolizeidirektor Gerald Ortner, Chefinspektorin Steinwender und stv. Stadtpolizeikommandantin Oberst Christine Krenn (v.l.)

Wechsel beim Landeskriminalamt

Die dritte Neubesetzung betrifft das Landeskriminalamt Steiermark. Dort übernimmt Chefinspektor Markus Stiendl die Leitung des Assistenzbereichs „Kriminalpolizeiliche Untersuchung“. In diesem Bereich werden Spuren und Beweismittel kriminaltechnisch untersucht. Dazu gehören unter anderem Spuren von Suchtmitteldelikten und Verkehrsunfällen, aber auch Urkunden, Schriften, unterschiedliche Materialien und Schuhspuren. Stiendl ist bereits seit 2009 in diesem Bereich tätig. Zuvor führte ihn seine Laufbahn von der Zollfahndung über die Grenzkontrollstelle Spielfeld bis zur Kriminalabteilung. Dort beschäftigte er sich mehrere Jahre mit Suchtmittelkriminalität, bevor er in seinen jetzigen Fachbereich wechselte.