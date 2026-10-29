Diese sieben Bauwerke gehören zu den besten der Steiermark

64 Bauprojekte aus der Steiermark waren im Rennen, sieben wurden ausgezeichnet. Am Mittwochabend (28. Oktober) wurde in Graz die GerambRose 2026 verliehen. Unter den Gewinnern sind Schulen, Kindergärten und historische Gebäude.

Von einer Montagehalle aus Holz bis hin zu einer Volksschule: Die Steiermark hat zahlreiche besondere Bauwerke zu bieten. Sieben davon standen am Mittwochabend, dem 28. Oktober, in der Grazer Tennenmälzerei im Mittelpunkt. Dort verlieh der Verein BauKultur Steiermark die GerambRose 2026. Mit dem Preis werden alle zwei Jahre Bauprojekte gewürdigt, die durch ihre Architektur, neue Lösungen und einen verantwortungsvollen Umgang mit bestehenden Gebäuden überzeugen.

64 Projekte im Rennen

Die Auswahl war groß: Insgesamt 64 Bauprojekte wurden für die GerambRose 2026 eingereicht. Eine Fachjury unter dem Vorsitz der Architektin Sybille Caspar nahm 18 Bauwerke genauer unter die Lupe und besichtigte diese vor Ort. Am Ende erhielten sechs Projekte die GerambRose. Ein weiteres Bauwerk wurde mit dem Sonderpreis „GerambRose – Klassiker” ausgezeichnet. Diese Auszeichnung ging an ein Gebäude, das sich bereits seit mehr als 50 Jahren bewährt hat.

Das sind die Gewinner

Die ausgezeichneten Bauwerke verteilen sich auf mehrere steirische Gemeinden. In Frauental durfte sich das Team der „Montagehalle ganz in Holz” über eine GerambRose freuen, in Gabersdorf wurde die Kinderkrippe ausgezeichnet. Auch der Kindergarten Mühltal in Leoben zählt zu den Gewinnern. Gleich drei reguläre Auszeichnungen gingen nach Graz: an das Jesuitenrefektorium, die Volksschule Reininghaus und die Tennenmälzerei. Zusätzlich erhielt das Grazer Haus Lojen die Sonderauszeichnung „GerambRose – Klassiker”.

©Binas Pictures | GerambRose-Klassiker für das Haus Lojen in Graz

Lob für Baukultur

Bei der Preisverleihung, die Landesrätin Claudia Holzer gemeinsam mit der Grazer Vizebürgermeisterin Judith Schwentner eröffnete, wurde die Bedeutung guter Architektur hervorgehoben. „Gute Baukultur prägt unsere Städte und Gemeinden über Generationen hinweg. Sie verbindet Funktionalität mit Qualität, schafft lebenswerte Räume und trägt wesentlich zur Identität unserer Steiermark bei”, betonte Holzer. Auch Schwentner unterstrich, dass es dabei um mehr als das Aussehen eines Gebäudes geht: „Gute Baukultur ist für mich viel mehr als schöne Architektur. Sie entscheidet darüber, wie wir leben, wie wir uns begegnen und wie wohl wir uns in unserer Stadt fühlen.”

Gemeinsam ausgezeichnet

Hinter den prämierten Bauwerken stehen nicht nur die Architektinnen und Architekten. Die GerambRose würdigt auch die Bauherrschaft und jene Menschen, die an der Umsetzung beteiligt waren. Landesbaudirektor Andreas Tropper hob zudem die Bedeutung einer unabhängigen internationalen Jury hervor. Die diesjährigen Gewinner zeigen dabei unterschiedliche Bereiche der steirischen Baukultur: von Bildungs- und Industriebauten über die Erneuerung historischer Gebäude bis hin zur Wohnarchitektur.