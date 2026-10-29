Stromnetztarife 2027: Grazer zahlen mehr, Steirer sparen

Während Haushalte in der Steiermark ab 2027 bei den Stromnetzkosten sparen könnten, sieht es in Graz anders aus. Laut neuen Zahlen der E-Control droht Grazern eine Erhöhung um bis zu 7,4 Prozent.

Während die Stromnetzentgelte in der Steiermark ab 2027 sinken sollen, drohen Haushalten in Graz höhere Kosten. Je nach Tarifsystem könnte die Erhöhung in Graz bis zu 7,4 Prozent betragen.

Während die Stromnetzentgelte in der Steiermark ab 2027 sinken sollen, drohen Haushalten in Graz höhere Kosten. Je nach Tarifsystem könnte die Erhöhung in Graz bis zu 7,4 Prozent betragen.

Für Stromkunden in Graz und der Steiermark stehen ab 2027 Änderungen bevor. Am Donnerstag, dem 29. Oktober, hat die E-Control die neuen Stromnetztarife zur Begutachtung veröffentlicht. Besonders auffällig sind dabei die Unterschiede zwischen Graz und dem steirischen Netzbereich. Während die Netzentgelte in der Steiermark laut Entwurf sinken sollen, müssen Haushalte in Graz mit höheren Kosten rechnen. Im bisherigen Tarifsystem ist für Graz eine Erhöhung um 3,4 Prozent vorgesehen. Bei einem Jahresstromverbrauch von 3.500 Kilowattstunden entspricht das Mehrkosten von 11,72 Euro brutto im Jahr. Im Netzbereich Steiermark sollen die Kosten hingegen um 4,4 Prozent beziehungsweise 21,42 Euro sinken.

Bis zu 7,4 Prozent

Noch deutlicher fällt der Unterschied bei der neuen Berechnungsweise aus. Diese berücksichtigt künftig nicht nur die verbrauchte Strommenge, sondern auch die gleichzeitig bezogene Leistung. Für einen Grazer Haushalt mit 3.500 Kilowattstunden Jahresverbrauch und einer angenommenen Leistung von vier Kilowatt ergibt sich laut Entwurf eine Erhöhung um 7,4 Prozent. Das entspricht 25,37 Euro brutto mehr pro Jahr. Im Netzbereich Steiermark ist dagegen eine Senkung um 4,0 Prozent beziehungsweise 19,21 Euro vorgesehen. Österreichweit sollen Haushalte mit der neuen Berechnung durchschnittlich 5,7 Prozent weniger Netzentgelt bezahlen. Noch handelt es sich allerdings um vorläufige Zahlen.

Stromspitzen zählen

Mit den neuen Tarifen ändert sich auch, wie die Netzkosten berechnet werden. Bisher steht vor allem die Menge des verbrauchten Stroms im Mittelpunkt. Künftig soll zusätzlich eine Rolle spielen, wie viel Strom gleichzeitig aus dem Netz bezogen wird. Denn besonders hohe Leistungsspitzen können einen Ausbau der Stromnetze notwendig machen. Langfristig sollen sich die Netzentgelte deshalb jeweils zur Hälfte aus dem Stromverbrauch und der bezogenen Leistung zusammensetzen. Für durchschnittliche Haushalte ohne besonders leistungsstarke Anwendungen erwartet die E-Control durch die Umstellung kaum Auswirkungen auf die Rechnung.

Verbrauch anpassen

Gleichzeitig sollen Stromkunden mehr Möglichkeiten bekommen, ihre Netzkosten selbst zu beeinflussen. Wer beispielsweise ein Elektroauto lädt oder eine Wärmepumpe nutzt, könnte durch eine zeitliche Verschiebung des Stromverbrauchs profitieren. Dafür sind eigene Tarife vorgesehen, die eine flexible Nutzung des Netzes fördern sollen. Ziel ist es, hohe Belastungsspitzen zu vermeiden und das bestehende Stromnetz besser auszulasten. Dadurch könnten langfristig auch die Kosten für den Netzausbau reduziert werden.

Umstellung bis 2028

Wann die neue Berechnungsweise in Graz und den übrigen steirischen Netzgebieten eingeführt wird, hängt vom jeweiligen Netzbetreiber ab. Die Umstellung kann ab 1. Jänner 2027 erfolgen, muss aber spätestens bis 1. Juli 2028 abgeschlossen sein. Bis dahin gelten in noch nicht umgestellten Netzbereichen die Tarife nach dem bisherigen System. Die E-Control hat deshalb bereits die Werte für beide Varianten veröffentlicht. Die neuen Tarife sind allerdings noch nicht endgültig beschlossen. Die Begutachtung läuft bis zum 20. November 2026.