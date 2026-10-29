70 Meter abgestürzt: Lenker klettert selbst zurück auf Straße

Ein Verkehrsunfall in Neuberg an der Mürz (Steiermark) hat am Donnerstagvormittag die Einsatzkräfte auf den Plan gerufen. Ein Auto stürzte rund 70 Meter über einen steilen Abhang. Der Lenker konnte sich selbst befreien.

Rund 70 Meter stürzte das Fahrzeug bei Neuberg an der Mürz über einen steilen Abhang. Der Lenker konnte selbstständig zurück auf die Straße klettern.

Rund 70 Meter stürzte das Fahrzeug bei Neuberg an der Mürz über einen steilen Abhang. Der Lenker konnte selbstständig zurück auf die Straße klettern.

Am Donnerstag, dem 29. Oktober 2026, kam es im Ortsteil Kapellen in Neuberg an der Mürz zu einem Verkehrsunfall. Gegen 10.20 Uhr wurden die Freiwilligen Feuerwehren Kapellen und Neuberg zu einem Einsatz im Bereich des Gasthauses Moassa alarmiert. Ein Lenker war dort aus bislang unbekannter Ursache mit seinem Fahrzeug rund 70 Meter über einen steilen Abhang abgestürzt.

Lenker verletzt

Trotz des Absturzes schaffte es der Lenker, selbstständig wieder auf die Straße hinaufzuklettern. Bei dem Unfall erlitt er allerdings Verletzungen unbestimmten Grades. Feuerwehrsanitäter übernahmen vor Ort die Erstversorgung des Verletzten. Anschließend brachte ihn das Rote Kreuz zur weiteren medizinischen Versorgung ins Krankenhaus. Nachdem der Verletzte versorgt worden war, kümmerten sich die Einsatzkräfte um die Bergung des abgestürzten Fahrzeugs. Mithilfe der Seilwinden zweier Feuerwehrfahrzeuge, des TLF-A 3000 Kapellen und des RLF-A 2000 Tunnel Neuberg, zogen die beiden Feuerwehren das Auto zurück auf die Fahrbahn. Anschließend wurde das Fahrzeug gesichert neben der Straße abgestellt.

©FF Neuberg Mit Seilwinden bargen die Feuerwehren Kapellen und Neuberg das abgestürzte Fahrzeug. Insgesamt standen 24 Feuerwehrkräfte im Einsatz.

24 Kräfte im Einsatz

Insgesamt standen 24 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Kapellen und Neuberg mit vier Einsatzfahrzeugen im Einsatz. Auch die Polizei und das Rote Kreuz waren vor Ort. Warum der Lenker mit seinem Fahrzeug von der Straße abgekommen war, ist bislang nicht bekannt.