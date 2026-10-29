Schrecklicher Fund in der Steiermark: Katze getötet und an Kreuz geschraubt

In Admont im Bezirk Liezen wurde eine Katze offenbar gequält, erschossen und anschließend an ein Holzkreuz geschraubt. Die Polizei sucht nach den Tätern.

In Admont im Bezirk Liezen wurde eine Katze offenbar gequält, erschossen und anschließend an ein Holzkreuz geschraubt. Die Polizei sucht nach den Tätern.

Am Morgen des 14. Oktober 2026 machten Passanten im Ortsteil Aigen in Admont (Bezirk Liezen, Steiermark) eine schreckliche Entdeckung. Neben der Fahrbahn befand sich eine tote Katze, die an einem Kreuz befestigt war. Die Passanten verständigten daraufhin die Polizei. „Bei der sofortigen Nachschau fanden die Polizisten tatsächlich einen toten Katzenkörper, der auf ein behelfsmäßiges, etwa einen Meter hohes Kreuz geschraubt war“, berichtet die Landespolizeidirektion Steiermark.

Katze wurde gequält

Wie sich bei den anschließenden Untersuchungen herausstellte, wurde das Tier offenbar Opfer schwerer Tierquälerei. „Die Untersuchungen durch einen Tierarzt ergaben, dass die schwarze Katze offenbar noch lebend gequält und dann erschossen worden war“, heißt es seitens der Polizei weiter. Doch auch nach dem Tod des Tieres hörten die Täter nicht auf. Sie schraubten den Katzenkörper auf ein behelfsmäßiges Kreuz, das aus einem senkrechten Steher und einem querliegenden Brett bestand.

Polizei sucht Täter

Die grausame Tat ereignete sich laut Polizei in der Nacht auf Mittwoch, den 14. Oktober 2026. Wer dahintersteckt, ist weiterhin unklar. „Die Ermittlungen nach der Täterschaft sind bislang erfolglos verlaufen“, teilt die Landespolizeidirektion Steiermark mit. Daher bittet die Polizei nun die Bevölkerung um Mithilfe. Wer Hinweise zu den Tätern geben kann, soll sich bei der Polizeiinspektion Admont unter 059133/6341 melden.