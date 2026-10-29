Gruseltrend erreicht die Steiermark: „Cat in the Hat“ sorgt für Schrecken

Eine Katzenfigur versetzt derzeit Jugendliche in Angst. In sozialen Netzwerken tauchen unheimliche Bilder aus der Steiermark auf, auch vom Grazer Hauptbahnhof. Doch was steckt hinter dem Gruseltrend?

Die unheimliche Katzenfigur „Cat in the Hat“ sorgt derzeit in sozialen Netzwerken für Aufregung. Auch aus der Steiermark kursieren entsprechende Bilder.

Die unheimliche Katzenfigur „Cat in the Hat“ sorgt derzeit in sozialen Netzwerken für Aufregung. Auch aus der Steiermark kursieren entsprechende Bilder.

Eine schwarze Katze mit roter Fliege, einem riesigen rot-weiß gestreiften Hut und einem unheimlichen Auftreten: Vor allem auf Plattformen wie TikTok machen derzeit zahlreiche Bilder und Videos einer unheimlichen Katzenfigur namens „Cat in the Hat“ die Runde. Darauf ist die Gestalt meist nachts zu sehen, wie sie durch Straßen streift, vor Häusern steht oder Menschen bedroht. Dabei steckt hinter der gruseligen Erscheinung ursprünglich eine harmlose Kinderbuchfigur von Dr. Seuss aus den USA. Im Internet hat sie nun allerdings eine völlig andere Rolle bekommen. Viele der Aufnahmen entstehen mithilfe künstlicher Intelligenz (KI) und zeigen Situationen, die in Wirklichkeit nie stattgefunden haben.

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Von Graz bis ins Murtal: Gruselbilder machen die Runde

Was zunächst vor allem im Ausland für Aufregung sorgte, ist inzwischen auch in der Steiermark angekommen. So taucht die unheimliche Katzenfigur mittlerweile auch in Beiträgen rund um den Grazer Hauptbahnhof auf. Doch nicht nur in der Landeshauptstadt macht der Trend die Runde. Mittlerweile kursieren auch im Murtal zahlreiche Bilder, die die Figur an bekannten Plätzen zeigen. Darunter befinden sich eine Tankstelle in Fohnsdorf, der Hauptplatz in Knittelfeld und die Burggasse in Judenburg. Auch Admont und Ardning werden in entsprechenden Beiträgen genannt. Besonders erschreckend: Teilweise werden echte Wohnhäuser als Hintergrund verwendet und mit der künstlich eingefügten Gestalt kombiniert.

©creenshot TikTok Selbst der Grazer Hauptbahnhof taucht in Beiträgen rund um den Gruseltrend auf. Viele der Bilder wurden mithilfe künstlicher Intelligenz erstellt oder bearbeitet.

Angst vor dem Heimweg

Dass hinter den Bildern mehr als nur ein harmloser Scherz stecken kann, zeigt ein Fall aus dem Bezirk Murtal. Wie die „Kleine Zeitung“ berichtet, erhielt eine 14-Jährige aus dem Bezirk Murtal über verschiedene soziale Netzwerke zahlreiche solcher Bilder, darunter auch eines ihres eigenen Wohnhauses. Dazu kamen Nachrichten, die ankündigten, dass die Gestalt vor ihrer Haustür warten oder nachts an ihr Fenster klopfen werde. Die Folgen waren deutlich spürbar: Das Mädchen wollte zeitweise nicht mehr in die Musikschule gehen, weil es auf dem Heimweg bereits dunkel war. Auch Freundinnen hatten Angst, der Figur tatsächlich zu begegnen. Auf weiteren Bildern tauchten sogar echte Namen und Adressen von Jugendlichen auf, teilweise war die Katze mit einem Baseballschläger zu sehen.

Polizei klärt auf

Der Gruseltrend ist inzwischen auch bei der steirischen Polizei bekannt. Gegenüber der „Kleinen Zeitung“ erinnert Polizeisprecher Fritz Grundnig an die Horrorclowns, die vor rund zehn Jahren rund um Halloween für Aufregung sorgten. Bislang liegen der Landespolizeidirektion Steiermark allerdings keine Hinweise auf strafrechtlich relevante Vorfälle im Zusammenhang mit dem Trend vor. Dennoch sind die Aufnahmen nicht zu unterschätzen. Gerade für Kinder und Jugendliche ist es oft schwierig zu erkennen, ob ein Bild tatsächlich aufgenommen oder künstlich erzeugt wurde. Die Polizei empfiehlt Eltern deshalb, mit ihren Kindern über den Trend zu sprechen und gemeinsam zu erklären, was hinter den Bildern steckt.

Scherz kann teuer werden

Spätestens dann, wenn aus gruseligen Bildern konkrete Drohungen werden, kann der vermeintliche Spaß ernste Folgen haben. Wer andere gezielt einschüchtert, persönliche Daten verbreitet oder Jugendliche wiederholt belästigt, riskiert strafrechtliche Konsequenzen. Je nach Vorfall können etwa gefährliche Drohung, Nötigung oder beharrliche Verfolgung vorliegen. Bei einer gefährlichen Drohung droht unter bestimmten Voraussetzungen sogar eine Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr. Die Polizei rät deshalb, bedrohliche Nachrichten und Bilder durch Bildschirmaufnahmen zu sichern und bei einem konkreten Verdacht Anzeige zu erstatten. Ob sich der Trend rund um Halloween noch weiter ausbreitet, bleibt abzuwarten.

©creenshot TikTok Was im Internet als Scherz beginnt, kann ernste Folgen haben. Die Polizei warnt vor gezielten Einschüchterungen und möglichen strafrechtlichen Konsequenzen.