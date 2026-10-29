Dürre trifft steirische Bauern hart: 183 Millionen Euro Schaden

Die extreme Trockenheit hat in der steirischen Landwirtschaft tiefe Spuren hinterlassen. Erstmals trocknete der gesamte Wurzelraum der Acker- und Wiesenböden aus. Laut Österreichischer Hagelversicherung verursachten Dürre, Spätfröste und Hagel Schäden von insgesamt 183 Millionen Euro, davon allein 140 Millionen Euro durch die extreme Trockenheit. Die Temperaturen lagen durchschnittlich vier Grad über dem üblichen Wert, im Juni und Juli fiel um 50 bis 100 Prozent weniger Regen. Für das Grünland betrug das Niederschlagsdefizit von April bis August 84,5 Prozent. Landwirtschaftskammer-Präsident Andreas Steinegger spricht von einem der schwierigsten Anbaujahre der jüngeren Geschichte.

©LK Steiermark/Winter Präsident Andreas Steinegger: Einbußen im Grünland bis zu 70 Prozent

Große Ernteausfälle

Besonders hart traf es den Mais: Die Ernte lag durchschnittlich 25 Prozent unter dem üblichen Ertrag, auf manchen Flächen kam es zu Totalausfällen. Kammerdirektor Werner Brugner erklärt, dass Hitze und Wassermangel die Entwicklung der Pflanzen und die Befruchtung beeinträchtigten. Im Grünland gab es Einbußen von bis zu 70 Prozent, bei gentechnikfreiem Soja bis zu 20 Prozent und bei Äpfeln 35 Prozent. Auch Erdäpfel, Kren und Käferbohnen litten massiv, die Hälfte der Chinakohl-Ernte ist gefährdet. Besser lief es bei Kürbis mit durchschnittlichen Erträgen sowie bei Wein und Getreide, wo die Ernte erfreulich beziehungsweise besonders gut ausfiel.

©LK Steiermark/Winter Kammerdirektor Werner Brugner: Nicht nur der Agrarbereich muss sich umstellen, sondern auch die Gesellschaft

Futter wird knapp

Die Folgen reichen für viele Betriebe weit über die Ernte hinaus. Bioheumilchbauer Stefan Bischof aus Bruck an der Mur verlor zwei Grünland-Schnitte und konnte nur die Hälfte seiner üblichen Ernte einbringen. Für seine 30 Rinder musste er bereits im Juni Futter zukaufen und überlegt nun, seinen Viehbestand zu reduzieren. Insgesamt werden 150.000 Tonnen Grundfutter in Trockenmasse benötigt, das entspricht rund 6.000 Lkw-Zügen Heu. Die Landwirtschaftskammer organisiert deshalb gemeinsam mit Maschinenringen und Bio Austria Steiermark die Futtervermittlung. Mit der Initiative „Von Bauer zu Bauer“ sollen Ackerbauern bis in den Frühsommer 2027 zusätzlich Futter für Tierhalter anbauen.

Wasser als Schlüssel

Gleichzeitig wird an Lösungen gegen die zunehmende Trockenheit gearbeitet. Seit 2023 entstanden mit Unterstützung des Landes Bewässerungsmöglichkeiten für rund 550 Hektar zusätzliche Obstbaufläche, das Investitionsvolumen beträgt etwa 20 Millionen Euro. Dadurch konnten heuer rund 30.000 Tonnen Äpfel vor dem Vertrocknen bewahrt werden. Agrarlandesrätin Simone Schmiedtbauer (ÖVP) setzt auf das Wassernetzwerk Steiermark 2050 mit insgesamt 150 Millionen Euro und eine neue Wasserstrategie. Auch der Humusaufbau spielt eine wichtige Rolle: Durch entsprechende Bewirtschaftung können Böden bis zu 200.000 Liter Wasser pro Hektar zusätzlich speichern. Im Murtal wird zudem an trockenheitsverträglichen Futterpflanzen gearbeitet, während neue Käferbohnensorten Hitze besser vertragen und früher reifen sollen.

©LK Steiermark/Winter Agrarlandesrätin Simone Schmiedtbauer: Wasser ist das Gold der Zukunft

Neue Wege am Acker

Wie wichtig solche Maßnahmen sind, zeigen auch Versuche der Landwirtschaftskammer. An 38 Standorten laufen 16 Praxisversuche mit insgesamt 1.523 Versuchsparzellen, unter anderem zu Bodenbearbeitung, Düngung und Sortenwahl. Bodensensoren messen dabei in 13, 30, 45 und 60 Zentimetern Tiefe laufend Temperatur und Feuchtigkeit, um Wasser besser nutzen zu können. Vizepräsidentin Maria Pein betont, dass eine gute Ernte angesichts der Klimaveränderungen kein Zufall sein dürfe. Landwirt Elias Götz aus St. Veit in der Südsteiermark setzt bereits auf direkte Aussaat und dauerhaft bedeckte Böden und erzielte damit heuer deutliche Mehrerträge. Gemeinsam mit weiteren Bauern untersucht er diese Methode nun im dreijährigen EU-Projekt „SoSama“, das von der Landwirtschaftskammer begleitet wird. Auch die Kompetenzzentren im Murtal und in Feldbach unterstützen Betriebe bei der Anpassung.