Nebel und nur 9 bis 13 Grad: So wird der Freitag in der Steiermark

Der Freitag startet in der Steiermark vielerorts mit Nebel. Während sich dieser im Süden im Tagesverlauf voraussichtlich lichtet, könnte er sich im Norden länger halten. Dazu bleibt es mit maximal 13 Grad kühl.

Nebel, Wolken und etwas Sonnenschein bestimmen am Freitag das Wetter in der Steiermark. Die Temperaturen erreichen höchstens 13 Grad.

Nebel, Wolken und etwas Sonnenschein bestimmen am Freitag das Wetter in der Steiermark. Die Temperaturen erreichen höchstens 13 Grad.

Der Freitag, 30. Oktober, bringt der Steiermark erneut herbstliches Wetter. Besonders über den Niederungen können sich in den Morgenstunden wieder Nebelfelder halten. Wie schnell sich diese auflösen, hängt laut den Meteorologen der Geosphere Austria von der jeweiligen Region ab.

Im Süden etwas Sonne

Im Süden der Steiermark dürfte sich der Nebel im Laufe des Tages mit dem Durchzug von Wolkenfeldern allmählich lichten. Zwischen den Wolken kann sich dann auch zeitweise die Sonne zeigen. Anders sieht es stellenweise im Norden aus. Dort könnte sich der Nebel teilweise bis in den Nachmittag hinein halten. Abseits der Nebelfelder dürfen sich die Menschen hingegen auf Sonnenschein freuen.

Maximal 13 Grad

Die Temperaturen bleiben Ende Oktober auf einem kühlen Niveau. Die Höchstwerte erreichen am Freitag zwischen 9 und 13 Grad. Am wärmsten wird es laut Geosphere Austria in sonnigen Hanglagen.