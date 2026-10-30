Steirische Spitäler recyceln jetzt sogar Narkosegas: Das steckt dahinter

Nicht nur Papier, Glas oder Plastik lassen sich recyceln – auch Narkosegas kann wiederverwertet werden. Genau darauf setzt die steirische Krankenanstaltengesellschaft KAGes zunehmend in ihren Spitälern.

Nicht nur Papier, Glas oder Plastik lassen sich recyceln – auch Narkosegas kann wiederverwertet werden. Genau darauf setzt die steirische Krankenanstaltengesellschaft KAGes zunehmend in ihren Spitälern.

Nicht nur Papier, Glas oder Plastik lassen sich recyceln – auch Narkosegas kann wiederverwertet werden. Genau darauf setzt die steirische Krankenanstaltengesellschaft KAGes zunehmend in ihren Spitälern. Ziel ist es, die Umweltbelastung durch Operationen zu verringern, ohne die Behandlung der Patienten zu verändern. Denn Narkosegase sorgen zwar dafür, dass Patienten während eines Eingriffs schlafen, wirken aber auch als Treibhausgase.

Narkosegas wird aufgefangen und recycelt

In zahlreichen steirischen Krankenhäusern wurden Narkosegeräte deshalb mit speziellen Kartuschen ausgestattet. Diese fangen das ausgeatmete Narkosegas auf. Anschließend wird es an den Hersteller geschickt und dort wiederaufbereitet. Als erster Standort setzte das LKH Feldbach auf diese Technik. Mittlerweile wird sie in fast allen Spitalsverbünden der KAGes eingesetzt. Zuletzt wurden am LKH Leoben sieben von zehn Narkosegeräten im Zentral-OP umgerüstet. Die restlichen drei sollen Anfang 2027 folgen. Für Patienten ändert sich dadurch nichts. „Das System funktioniert sehr gut“, erklärt Geza Gemes, Anästhesie-Primar am LKH Hochsteiermark in Leoben.

Bereits 27 Tonnen CO₂ eingespart

Wie viel die Maßnahme bringt, zeigen die Zahlen aus dem Jahr 2025. Laut Recyclingzertifikaten konnten durch die Wiederverwertung knapp 27 Tonnen CO₂-Äquivalente eingespart werden. Das entspricht ungefähr den Emissionen von 140.000 bis 200.000 Autokilometern. Dabei war der Standort Leoben noch gar nicht berücksichtigt. Fast zwei Drittel der Einsparungen entfielen auf die beiden Standorte des LKH Oststeiermark.

Lachgas bereits abgeschafft

Schon Ende 2024 verzichtete die KAGes auf Lachgas als Narkosemittel. Stattdessen wird unter anderem Sevofluran verwendet, das eine geringere Klimawirkung hat, aber ebenfalls ein Treibhausgas ist. Deshalb soll der Verbrauch künftig weiter reduziert werden. Wo es medizinisch sinnvoll ist, können auch Narkosemittel eingesetzt werden, die über die Vene verabreicht werden. Die Sicherheit der Patienten soll dabei unverändert gewährleistet bleiben. Langfristig verfolgt die KAGes ein ehrgeiziges Ziel: Bis 2040 sollen die eigenen Treibhausgasemissionen auf nur noch fünf Prozent des bisherigen Niveaus reduziert werden.