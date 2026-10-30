E-Auto kracht gegen Steinmauer: Nächtlicher Feuerwehreinsatz in der Steiermark

Kurz vor Mitternacht kam es in St. Stefan im Rosental zu einem Verkehrsunfall. Ein Elektroauto prallte gegen eine Steinmauer und blieb fahrunfähig auf der Straße stehen. Die Feuerwehr musste das Fahrzeug sichern und bergen.

Ein Verkehrsunfall hat in der Nacht auf Freitag, den 30. Oktober 2026, die Freiwillige Feuerwehr St. Stefan im Rosental (Bezirk Südoststeiermark) auf den Plan gerufen. Am Donnerstag um 23.49 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu einem Unfall auf der Feldbacherstraße im Ortsgebiet alarmiert. Ein Elektroauto war aus bislang unbekannter Ursache gegen eine Steinmauer geprallt. Durch den Aufprall war der Wagen nicht mehr fahrbereit und blieb auf der Fahrbahn stehen. Außerdem traten Betriebsmittel aus.

Feuerwehr schaltete Hochspannung ab

Die Feuerwehr sicherte zunächst die Unfallstelle und sorgte für ausreichend Beleuchtung. Weil es sich um ein Elektroauto handelte, waren zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen notwendig. Mithilfe der sogenannten Rettungskarte schalteten die Einsatzkräfte das Hochspannungssystem des Fahrzeugs ab, um anschließend sicher arbeiten zu können. Danach zogen sie den beschädigten Wagen mit einer Seilwinde an einen sicheren Abstellplatz. Die ausgelaufenen Betriebsmittel wurden gebunden und das Fahrzeug zusätzlich abgesperrt.

©FF. St. Stefan i. R.

16 Feuerwehrleute im Einsatz

Insgesamt standen 16 Mitglieder der Feuerwehr St. Stefan im Rosental mit zwei Fahrzeugen im Einsatz. Auch die Polizei war vor Ort. Nach rund eineinhalb Stunden konnten die Feuerwehrleute ihre Einsatzbereitschaft wiederherstellen. Ob bei dem Unfall jemand verletzt wurde, geht aus dem Feuerwehrbericht nicht hervor. Auch die genaue Unfallursache ist derzeit unbekannt.