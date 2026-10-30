Schreckmoment auf Parkplatz: Auto bleibt vor steilem Abhang hängen

Glück im Unglück hatte ein Autofahrer am Donnerstag in Bad Waltersdorf. Auf einem Parkplatz verlor er die Kontrolle über seinen Wagen und kam von der befestigten Fläche ab.

Ein Verkehrsunfall auf dem Parkplatz eines Gastronomiebetriebs hat am Donnerstag, dem 29. Oktober 2026, die Freiwillige Feuerwehr Bad Waltersdorf (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) auf den Plan gerufen.

Ein Verkehrsunfall auf dem Parkplatz eines Gastronomiebetriebs hat am Donnerstag, dem 29. Oktober 2026, die Freiwillige Feuerwehr Bad Waltersdorf (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) auf den Plan gerufen.

Ein Verkehrsunfall auf dem Parkplatz eines Gastronomiebetriebs hat am Donnerstag, dem 29. Oktober 2026, die Freiwillige Feuerwehr Bad Waltersdorf (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) auf den Plan gerufen. Aus bislang unbekannter Ursache verlor ein Autofahrer die Kontrolle über seinen Wagen. Das Fahrzeug überfuhr die Randbegrenzung des Parkplatzes und blieb ausgerechnet am Beginn einer steilen Böschung hängen.

Feuerwehr sicherte Fahrzeug ab

Die Einsatzkräfte wurden über einen stillen Alarm zum Unfallort gerufen. Dort galt es zunächst, den Wagen gegen ein weiteres Abrutschen zu sichern. Zusätzlich errichteten die Feuerwehrleute einen zweifachen Brandschutz, bevor sie mit der Bergung begannen. Mithilfe der Seilwinde ihres Rüstlöschfahrzeugs zogen sie das Auto vorsichtig zurück auf den Parkplatz. Dort wurde der Wagen gesichert abgestellt.

Auch Polizei im Einsatz

Neben der Freiwilligen Feuerwehr Bad Waltersdorf war auch die Polizei vor Ort. Ob bei dem Zwischenfall jemand verletzt wurde, geht aus dem Feuerwehrbericht nicht hervor. Die genaue Ursache des Unfalls ist ebenfalls noch unbekannt.