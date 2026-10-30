Schnee im Anmarsch: So wird das Allerheiligen-Wochenende in der Steiermark

Sonne, Regen und sogar Schnee: Das Allerheiligen-Wochenende bringt in der Steiermark einen deutlichen Wetterumschwung. Während es am Freitag noch recht freundlich bleibt, wird es ab Samstag zunehmend ungemütlich.

In der Steiermark stehen in den kommenden Tagen nicht nur Wolken und Regen auf dem Programm, sondern in höheren Lagen auch die ersten Schneeschauer.

In der Steiermark stehen in den kommenden Tagen nicht nur Wolken und Regen auf dem Programm, sondern in höheren Lagen auch die ersten Schneeschauer.

Wer am Allerheiligen-Wochenende einen Ausflug oder einen Friedhofsbesuch plant, sollte sich auf kühles und wechselhaftes Wetter einstellen. In der Steiermark stehen in den kommenden Tagen nicht nur Wolken und Regen auf dem Programm, sondern in höheren Lagen auch die ersten Schneeschauer. Besonders am Sonntag wird es spürbar kälter.

Freitag: Im Süden scheint noch häufig die Sonne

Am heutigen Freitag, dem 30. Oktober, zeigt sich das Wetter vielerorts noch von seiner freundlichen Seite. Besonders im Süden sowie im Mur- und Mürztal scheint häufig die Sonne. Anders sieht es in Teilen der Obersteiermark aus: Vom Ennstal bis ins Mariazellerland halten sich hartnäckige Hochnebelfelder. Im Tagesverlauf kann es dort etwas auflockern, während sich von Osten neue Wolken ausbreiten. Die Temperaturen steigen nach einem kühlen Morgen mit 0 bis 6 Grad auf 9 bis 14 Grad.

Samstag: Erste Schneeschauer ab 1.100 Metern

Am Samstag, dem 31. Oktober, beginnt der Tag vor allem im Süden und im äußersten Westen nach der Nebelauflösung noch recht sonnig. In der Obersteiermark halten sich dagegen dichtere Wolken. Am Nachmittag ziehen schließlich im ganzen Land mehr Wolken auf. Nördlich der Alpen sind leichte Regenschauer möglich. Oberhalb von rund 1.100 Metern kann es bereits schneien. Die Temperaturen erreichen bei Frühtemperaturen zwischen minus 1 und plus 4 Grad nur noch 8 bis 13 Grad.

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Allerheiligen: Schnee bis auf 700 Meter möglich

Am Sonntag, dem 1. November, wird es dann richtig herbstlich bis winterlich. Die Steiermark gerät zunehmend in eine Nordost-Staulage. Besonders nördlich des Alpenhauptkamms ist zeitweise mit Regen und Schnee zu rechnen. Die Schneefallgrenze sinkt auf 700 bis 1.000 Meter. Im Süden ziehen nur einzelne Schauer durch, zwischendurch kann sich dort auch die Sonne zeigen. Im Laufe des Tages lassen die Niederschläge nach. Dazu weht häufig ein kalter Nordostwind. Die Höchsttemperaturen liegen nur noch bei 6 bis 10 Grad. Wer zu Allerheiligen einen Friedhof besucht, sollte sich daher warm anziehen und vorsichtshalber eine wetterfeste Jacke mitnehmen.

Montag: Weiterhin kalt und unbeständig

Auch am Montag, dem 2. November (Allerseelen), bleibt das Wetter überwiegend trüb. Vor allem im Süden und Osten kann es bis in den Nachmittag hinein noch etwas regnen. Oberhalb von 800 bis 1.200 Metern fällt Schnee. Im Bereich der Koralpe könnte der Niederschlag sogar bis in die Nacht auf Dienstag anhalten. Die Höchstwerte liegen bei 5 bis 10 Grad, im Süden sind stellenweise bis zu 12 Grad möglich. Ein kalter Nordwind verstärkt das ungemütliche Wettergefühl. Damit steht fest: Das Allerheiligen-Wochenende bringt in der Steiermark einen Mix aus Sonnenschein, Regen und Schnee – und vor allem am Sonntag einen deutlichen Temperatursturz.