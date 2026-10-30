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/ ©HLM d.V. Karl Lenz/FF Dirnbach
Das Bild auf 5min.at zeigt einen Feuerwehreinsatz in Straden.
Am gestrigen Donnerstag kam es in Straden zu einem Unfall - zwei Kinder wurden zur Kontrolle in eine Klinik gebracht.
Straden
30/10/2026
Feuerwehreinsatz

Frau kracht in stehendes Auto: Kleinkinder nach Unfall in Klinik gebracht

Gestern Nachmittag heulten um 15.31 Uhr in Dirnbach die Sirenen. Grund war ein Autounfall. Zwei Kleinkinder mussten zur Kontrolle ins Spital gebracht werden.

von Marlene Dorfer Das Foto auf www.5min.at zeigt Marlene Dorfer aus der Kärnten Redaktion.
1 Minute Lesezeit(207 Wörter)
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Auf der Gleichenbergerstraße (B66) bei Straden hat es gestern gekracht. Ein Autolenker wollte nach links in seine Hauseinfahrt abbiegen und musste verkehrsbedingt wegen des Gegenverkehrs anhalten. Eine nachkommende Autolenkerin bremste rechtzeitig ab und blieb hinter ihm stehen.

Kleinkinder auf der Rückbank

Eine unmittelbar nachfolgende Autofahrerin bemerkte die stehenden Fahrzeuge offenbar zu spät und krachte von hinten in das Auto, teilt die Freiwillige Feuerwehr Dirnbach in den sozialen Medien mit. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Auf der Rückbank des vorderen Wagens saßen zwei Kleinkinder im Alter von 18 Monaten und drei Jahren.

Kinder zur Kontrolle in die Kinderklinik gebracht

Drei Rettungssanitäter des Roten Kreuzes Bad Gleichenberg trafen rasch am Unfallort ein und zogen vorsorglich eine Notärztin hinzu. „Obwohl bei allen Beteiligten keine Verletzungen feststellbar waren, wurden die beiden Kinder sicherheitshalber zur Kontrolle in die Kinderklinik nach Graz gebracht“, heißt es weiter vonseiten der Feuerwehr.

Das Bild auf 5min.at zeigt einen Feuerwehreinsatz in Straden.
©HLM d.V. Karl Lenz/FF Dirnbach |
Gestern Nachmittag heulten um 15.31 Uhr in Dirnbach die Sirenen. Grund war ein Autounfall.

Mehrere Einsatzkräfte vor Ort

Neben dem Rettungsdienst stand die Freiwillige Feuerwehr Dirnbach unter der Leitung von HFM Philipp Wilfling mit zwei Fahrzeugen und elf Kräften im Einsatz. Die Polizei sicherte die Unfallstelle mit zwei Streifenwagen und vier Beamten ab.

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