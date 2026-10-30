Nach Wahldebakel in Graz: SPÖ startet mit „Graz am Wort“ neu

Die Grazer SPÖ steht vor einem tiefgreifenden Umbau. Nach dem enttäuschenden Ergebnis bei der Gemeinderatswahl will die Partei nicht einfach zur Tagesordnung übergehen. Stattdessen soll bis Herbst 2027 eine umfassende Neuaufstellung erfolgen. Wie diese aussehen soll, erklärten SPÖ-Landesparteivorsitzender Max Lercher, Klubobmann Hannes Schwarz sowie die Gemeinderäte Daniela Schlüsselberger und Patrick Trabi am Freitagvormittag bei einer Pressekonferenz in Graz.

„Die Sozialdemokratie will zunächst zuhören“

Dabei wurde deutlich: Die Sozialdemokratie will zunächst zuhören, bevor sie über ihre künftigen politischen Schwerpunkte und die personelle Besetzung entscheidet. Max Lercher machte zu Beginn keinen Hehl daraus, wie schwierig die vergangenen Jahre für die Grazer Sozialdemokratie waren. „Wir haben viele Grazer verloren“, räumte der Landesparteivorsitzende ein. Die Partei habe in Graz schwere Tiefen erlebt. Deshalb könne man nach dem Wahlergebnis nicht einfach weitermachen wie bisher. Vielmehr brauche es einen grundlegenden Neustart. „Es geht um eine moderne, urbane Sozialdemokratie, die Menschen anspricht“, erklärte Lercher. Dabei gehe es nicht darum, sich in gegenseitigen Schuldzuweisungen zu verlieren. Die Partei müsse wieder Vertrauen aufbauen und sich stärker mit den tatsächlichen Sorgen der Bevölkerung beschäftigen. „In erster Linie wieder hinhören“, lautete deshalb eine seiner zentralen Botschaften. Dass die Neuaufstellung Zeit braucht, ist den Verantwortlichen bewusst. Bis Herbst 2027 will die SPÖ ein neues Fundament schaffen. Lercher sprach davon, gemeinsam mit den Grazern eine Sozialdemokratie aufzubauen, die wieder Vertrauen genießt.

©5 Minuten „Wir haben viele Grazer verloren“, räumte der Landesparteivorsitzende Max Lercher ein.

Schwarz: „Was beschäftig die Grazer?“

Auch Klubobmann Hannes Schwarz fand deutliche Worte zum Wahlergebnis. „Das Ergebnis ist ein sehr bitteres und wir müssen die richtigen Lehren daraus ziehen“, sagte er. In den vergangenen Jahren habe die SPÖ immer wieder versucht, mit neuen Personen einen Neustart zu schaffen. Diesmal soll der Weg ein anderer sein. Statt zuerst Personalentscheidungen zu treffen, will Schwarz zunächst die Bevölkerung zu Wort kommen lassen. Die entscheidende Frage an die Grazerinnen und Grazer lautet: „Was wollt ihr?“ Unter dem Motto „Graz am Wort“ startet die Partei deshalb einen Beteiligungsprozess. Über eine eigene Homepage und eine Onlinebefragung sollen die Menschen ihre Anliegen, Wünsche und Vorstellungen einbringen können. Zwischen dem 6. und 8. November sollen entsprechende Einladungen an die Grazer Bevölkerung ergehen. Auch die rund 2.300 SPÖ-Mitglieder in Graz werden eingebunden. Sie haben einen persönlichen Brief von Schwarz erhalten, in dem sie zur Mitarbeit eingeladen werden. Die Ergebnisse sollen schließlich die Grundlage für die künftige politische Ausrichtung bilden.

©SPÖ Steiermark Auch Klubobmann Hannes Schwarz fand deutliche Worte zum Wahlergebnis. „Das Ergebnis ist ein sehr bitteres und wir müssen die richtigen Lehren daraus ziehen“, sagte er.

„Dorthin gehen, wo sich die Menschen aufhalten“

Wie sich die angekündigte Neuaufstellung im politischen Alltag bemerkbar machen soll, erklärten die beiden SPÖ-Gemeinderäte Daniela Schlüsselberger und Patrick Trabi. Schlüsselberger räumte ein, dass die Pläne zunächst abstrakt klingen könnten. Entscheidend sei aber, wie die Partei künftig mit den Menschen umgehe. Es reiche nicht, „nur an Sitzungen teilzunehmen“. Vielmehr müsse man „dorthin gehen, wo sich die Menschen aufhalten“, so Schlüsselberger. Die SPÖ wolle nicht bloß zuhören, sondern die angesprochenen Probleme auch tatsächlich aufgreifen. Patrick Trabi verwies auf ein konkretes Beispiel aus Liebenau. Im Bereich des Neufeldwegs hätten Straßensperren zuletzt für Probleme in den umliegenden Siedlungen gesorgt. „Wir werden dort sein und hinschauen und hinhören“, kündigte Trabi an. Dabei gehe es ausdrücklich auch um jene Stadtteile und Bevölkerungsgruppen, bei denen die Sozialdemokratie Vertrauen verloren habe. Die beiden Gemeinderäte sollen Anliegen aus dem Beteiligungsprozess aufnehmen und in die politische Arbeit im Gemeinderat einbringen.

©5 Minuten Vielmehr müsse man „dorthin gehen, wo sich die Menschen aufhalten“, so Schlüsselberger.

Mitarbeit auch ohne SPÖ-Mitgliedschaft

Eine weitere Veränderung betrifft die Parteiorganisation selbst. Künftig sollen sich auch Menschen beteiligen können, die nicht Mitglied der SPÖ sind. Dafür will die Partei unkompliziertere Strukturen schaffen. Wer mitarbeiten möchte, soll nicht automatisch an regelmäßigen Sitzungen teilnehmen müssen. „Man muss kein Mitglied mehr sein“, erklärte Trabi sinngemäß bei der Vorstellung der Pläne. Auch die acht SPÖ-Bezirksräte sollen verstärkt eingebunden werden, um den Kontakt zu den Menschen in den einzelnen Stadtteilen zu intensivieren. Unterstützt wird die Neuaufstellung zudem von externen Fachleuten. Geplant sind unter anderem Veranstaltungen mit Expertinnen und Experten. Genannt wurden dabei auch Veranstaltungen mit Barbara Blaha und mit Einbindung des Momentum Institut. Außerdem möchte die Grazer SPÖ Erfahrungen aus anderen Städten wie Wien, Linz und Salzburg einfließen lassen.

©5 Minuten Wie sich die angekündigte Neuaufstellung im politischen Alltag bemerkbar machen soll, erklärten die beiden SPÖ-Gemeinderäte Daniela Schlüsselberger und Patrick Trabi.

„Wohin soll sich Graz entwickeln?“

Welche Themen die SPÖ künftig besonders stark vertreten wird, soll nicht allein von der Parteiführung entschieden werden. Schwarz betonte, dass es in der Vergangenheit durchaus politische Schwerpunkte gegeben habe. Diesmal wolle man jedoch zuerst die Menschen sprechen lassen und daraus die zentralen Themen ableiten. Eine entscheidende Frage sei: „Wohin soll sich Graz entwickeln?“ Lercher verwies dabei auf langfristige Herausforderungen wie Stadtentwicklung, Industrie, Kultur und Wohnraum. Aus seiner Sicht müsse die Politik stärker über die großen Entwicklungslinien der Stadt diskutieren, statt sich ausschließlich mit einzelnen Problemen zu beschäftigen. Bis Herbst 2027 sollen aus den Gesprächen mit der Bevölkerung zwei bis drei klare politische Schwerpunkte hervorgehen. Die laufende politische Arbeit werde währenddessen fortgesetzt. Dazu gehören laut Schwarz unter anderem Gespräche mit Beschäftigten der Stadt, Vereinen und Menschen in den Bezirken sowie die Auseinandersetzung mit der finanziellen Situation von Graz.

©5 Minuten Bis Herbst 2027 sollen aus den Gesprächen mit der Bevölkerung zwei bis drei klare politische Schwerpunkte hervorgehen.

Bis Herbst 2027 soll die SPÖ neu aufgestellt sein

Der angekündigte Umbau betrifft auch die bestehenden Parteistrukturen. Der bisherige Bezirksvorstand wurde bereits aufgelöst. Die Verantwortlichen sprechen deshalb von einem Prozess, der einer Neugründung gleichkommt. Auch finanziell wird der Neustart unterstützt. Für 2026 wurden rund 50.000 Euro genannt, für 2027 weitere Mittel von mehr als 20.000 Euro. Die steirische Landespartei trägt den Prozess mit. Ein erster Veranstaltungstermin ist bereits vorgesehen: Am 2. Dezember soll in der Bakerhouse Gallery ein Treffen stattfinden. Bis Herbst 2027 will die SPÖ schließlich ihre neue inhaltliche Ausrichtung präsentieren und anschließend auch personell neue Weichen stellen. Lercher zeigte sich überzeugt, dass die Partei diesen Weg konsequent gehen müsse. Die Tür stehe für alle offen, die an einer neuen Grazer Sozialdemokratie mitarbeiten möchten.