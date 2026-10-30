Gequälte und getötete Katze: 2.000 Euro Ergreiferprämie nach Schockfund 

In Admont wurde eine Katze gequält, erschossen und an ein Kreuz geschraubt. Da die Täter flüchtig sind, setzt ein Spender nun 2.000 Euro Ergreiferprämie aus. Die Pfotenhilfe warnt vor Nachahmern zu Halloween.

Nach dem grausamen Fund einer an ein Holzkreuz geschraubten Katze in Admont setzt ein Spender nun 2.000 Euro Belohnung für entscheidende Hinweise aus.

Nach dem grausamen Fund einer an ein Holzkreuz geschraubten Katze in Admont setzt ein Spender nun 2.000 Euro Belohnung für entscheidende Hinweise aus.

Ein unfassbarer Fall schwerer Tierquälerei sorgt im Bezirk Liezen für Entsetzen. Am Morgen des 14. Oktober entdeckten Passanten im Ortsteil Aigen in Admont neben der Fahrbahn ein behelfsmäßiges, rund einen Meter hohes Holzkreuz. Darauf war der leblose Körper einer schwarzen Katze mit Schrauben fixiert. Zeugen alarmierten umgehend die Exekutive, woraufhin die Polizei die schreckliche Szenerie sicherte. Mehr dazu unter: Schrecklicher Fund in der Steiermark: Katze getötet und an Kreuz geschraubt.

Tierarzt bestätigt: Katze vor Tod gequält

Die anschließende veterinärmedizinische Untersuchung ergab, dass die Katze noch lebend misshandelt und schließlich erschossen wurde. Erst nach dem Tod montierten die Unbekannten das Tier auf die Holzkonstruktion aus Steher und Querbrett. Die Tat geschah laut Exekutive in der Nacht auf Mittwoch, den 14. Oktober.Bislang blieben die Ermittlungen nach den Verantwortlichen ohne Erfolg. Wer Angaben machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Admont unter 059133/6341 zu melden.

2.000 Euro Ergreiferprämie

Nun kommt neue Bewegung in den Fall: Ein zutiefst betroffener Spender hat sich an die Tierschutzorganisation Pfotenhilfe gewandt. Er stellt 2.000 Euro für jenen Hinweis bereit, der zur Ergreifung des oder der Täter führt. Der Unterstützer möchte dabei anonym bleiben. Pfotenhilfe-Chefin Johanna Stadler begrüßt diesen Schritt und hofft auf einen raschen Fahndungserfolg der Kriminalisten.

Pfotenhilfe warnt vor Halloween

Gleichzeitig mahnt die Pfotenhilfe zur Vorsicht, da sie Nachahmungstäter befürchtet – besonders rund um die Halloween-Nacht. Tierhalter sollten Freigänger vorsorglich im Haus lassen und verdächtige Beobachtungen sofort dem Polizei-Notruf melden. Zudem erneuert die Organisation ihre Forderung an den Gesetzgeber: Um wirksame Abschreckung zu schaffen, brauche es für Tierquälerei einen Strafrahmen von bis zu fünf Jahren Haft.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 30.10.2026 um 12:26 Uhr aktualisiert