Cannabisplantage im Garten: Zwei Pensionisten sitzen in U-Haft

Bei einer Hausdurchsuchung in Stainz machten Polizisten einen brisanten Fund: Im Garten zweier Pensionisten entdeckten sie eine Cannabisplantage. Mehr als neun Kilogramm Cannabis wurden sichergestellt.

Eine Cannabisplantage im eigenen Garten, Stolperfallen rund ums Haus und mehr als neun Kilogramm sichergestelltes Cannabis: In Stainz im Bezirk Deutschlandsberg hat die Polizei Mitte Oktober einen größeren Suchtmittelfund gemacht. Im Mittelpunkt der Ermittlungen stehen zwei Pensionisten im Alter von 61 und 68 Jahren. Bereits am 15. Oktober 2026 führten Beamte der Suchtmittelgruppe des Bezirkspolizeikommandos Deutschlandsberg eine Hausdurchsuchung an der gemeinsamen Wohnadresse der beiden durch. Die Maßnahme war von der Staatsanwaltschaft Graz angeordnet und gerichtlich bewilligt worden.

Stolperfallen rund um das Wohnhaus

Bei dem Einsatz erhielten die Ermittler Unterstützung von der Schnellen Interventionsgruppe (SIG) Steiermark sowie weiteren Polizeikräften aus dem Bezirk. Schon das Grundstück wies eine Besonderheit auf: Rund um das Einfamilienhaus waren mehrere Stolperfallen angebracht. Diese waren so präpariert, dass sie beim Auslösen einen akustischen Alarm erzeugten. Bei der Durchsuchung des Gartens stießen die Polizisten schließlich auf eine Cannabisplantage. Zusätzlich entdeckten sie bereits verarbeitetes Suchtmittel. Insgesamt stellten die Ermittler mehr als neun Kilogramm Cannabis sicher.

Beide Pensionisten festgenommen

Die 61-jährige Frau und der 68-jährige Mann wurden noch im Zuge der Hausdurchsuchung festgenommen und anschließend in die Justizanstalt Graz-Jakomini gebracht.

Dort befinden sich beide laut Polizei weiterhin in Untersuchungshaft. Gegen sie wird wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Suchtmittelhandels ermittelt.

Bei ihren Einvernahmen zeigten sich die beiden Pensionisten nicht geständig. Es gilt die Unschuldsvermutung.