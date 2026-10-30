Neues Baugesetz in der Steiermark: Was sich jetzt ändern soll

Wer in der Steiermark ein Haus bauen, einen bestehenden Betrieb erweitern oder ein älteres Gebäude sanieren möchte, soll es künftig leichter haben. Die schwarz-blaue Landesregierung hat am Freitag, dem 30. Oktober 2026, eine umfassende Reform des Steiermärkischen Baugesetzes vorgestellt und in Begutachtung geschickt. Das Ziel: weniger Behördenwege, schnellere Entscheidungen und mehr Rechtssicherheit. Doch nicht alle sind von den geplanten Änderungen begeistert. Während Vertreter der Landwirtschaft von einem wichtigen Fortschritt sprechen, warnt die Grazer Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Grüne) vor weitreichenden Folgen für die Gemeinden.

Für manche Bauvorhaben soll der Behördenweg wegfallen

Eine der wichtigsten Neuerungen betrifft kleinere Bauvorhaben. Künftig soll es eine neue Kategorie sogenannter „freier Bauvorhaben“ geben. Für bestimmte Maßnahmen wäre damit weder eine Baubewilligung noch eine Meldung bei der Gemeinde notwendig. Dazu zählen beispielsweise bestimmte Arbeiten bei der Gartengestaltung, Regenwasserzisternen oder Hagelschutznetze in der Landwirtschaft. Auch einzelne Nutzungsänderungen bestehender Räume sollen unter bestimmten Voraussetzungen ohne Behördenverfahren möglich werden. Erleichterungen sind außerdem bei kleineren Zubauten und Klimaanlagen vorgesehen. „Unser Ziel ist ein Baurecht, das Bauen ermöglicht, statt es unnötig zu erschweren“, erklärt der zuständige Landesrat Hannes Amesbauer (FPÖ).

Behörden sollen schneller entscheiden müssen

Auch bei den Wartezeiten auf eine Baubewilligung soll sich einiges ändern. Werden vollständige Unterlagen mit einer zusätzlichen Bestätigung eines unabhängigen Ziviltechnikers eingereicht, sollen die Entscheidungsfristen deutlich sinken. Im ordentlichen Bauverfahren wäre dann statt bisher sechs Monaten nur noch eine Frist von vier Monaten vorgesehen. Im vereinfachten Verfahren soll sie von drei auf zwei Monate verkürzt werden. Unter bestimmten Voraussetzungen könnte im vereinfachten Verfahren eine Bewilligung sogar als erteilt gelten, wenn die Behörde nicht rechtzeitig entscheidet. Die zusätzliche Bestätigung durch einen Ziviltechniker soll freiwillig bleiben.

Neue Regelung für Häuser, die seit Jahrzehnten stehen

Eine weitere Änderung könnte für Eigentümer älterer Gebäude interessant werden. Besteht ein Haus seit mehr als 30 Jahren unbeanstandet, soll unter festgelegten Voraussetzungen dessen rechtmäßiger Bestand festgestellt werden können. Damit will die Landesregierung verhindern, dass jahrzehntelang genutzte Gebäude wegen fehlender oder unklarer Unterlagen vor schwer lösbaren rechtlichen Problemen stehen. Auch bei Bebauungsplänen sind Änderungen geplant. Gemeinden sollen künftig grundsätzlich zwölf Monate Zeit haben, einen solchen Plan zu erlassen. Wird die Frist überschritten, soll die entsprechende Festlegung entfallen und das Bauverfahren direkt beginnen können. Wohnbau- und Agrarlandesrätin Simone Schmiedtbauer (ÖVP) erhofft sich davon einfachere und günstigere Bauvorhaben. „Wir wollen, dass Bauen wieder leichter wird, Sanierungen leistbarer werden und dringend benötigter Wohnraum schneller entstehen kann“, betont sie.

©Land Steiermark LR Simone Schmiedtbauer und LR Hannes Amesbauer

Landwirtschaft begrüßt die Reform

Besonders positiv fallen die Reaktionen aus der Landwirtschaft aus. Landwirtschaftskammer-Präsident Andreas Steinegger sieht langjährige Forderungen erfüllt. Vor allem für landwirtschaftliche Betriebe, die ihre Ställe erweitern oder an neue Tierwohlvorgaben anpassen müssen, seien einfachere Verfahren wichtig. Künftig sollen bestimmte Um- und Zubauten für gesetzlich vorgeschriebene Tierwohlmaßnahmen im vereinfachten Bauverfahren möglich sein. Auch bei Geruchsbelastungen durch landwirtschaftliche Betriebe sind neue Regeln vorgesehen. Klare Maßstäbe sollen sowohl Landwirten als auch Nachbarn und Gemeinden mehr Rechtssicherheit geben. Unterstützung kommt ebenfalls vom Steirischen Bauernbund und den Steirischen Jungbauern. Bauernbunddirektor Bernd Brodtrager spricht von mehr Spielraum für bäuerliche Familienbetriebe. Jungbauernobmann David Tischler verweist darauf, dass sich mehr als 200 junge Landwirte bei Gesprächen zum Thema Stallbau eingebracht hätten.

Grazer Vizebürgermeisterin übt scharfe Kritik

Ganz anders bewertet die Grazer Vizebürgermeisterin und Stadtplanungsreferentin Judith Schwentner (Grüne) die Pläne. Sie kritisiert nicht nur die Baugesetznovelle, sondern die gesamte Deregulierungsoffensive der Landesregierung, die Änderungen an insgesamt 113 Gesetzen vorsieht. Schwentner befürchtet, dass Gemeinden künftig weniger Möglichkeiten haben könnten, Bauprojekte zu steuern und auf die Interessen der Bevölkerung Rücksicht zu nehmen. „Was die schwarz-blaue Landesregierung der Stadt Graz als Deregulierung verkaufen will, ist in Wahrheit ein Kniefall vor der Baulobby“, kritisiert sie. Besonders problematisch findet Schwentner die vorgesehene Begutachtungsfrist von sechs Wochen. Angesichts der zahlreichen geplanten Gesetzesänderungen sei es für Gemeinden, Fachleute und Bürger schwierig, sämtliche Auswirkungen ausreichend zu prüfen. Die Stadt Graz will die geplanten Änderungen nun genauer untersuchen, insbesondere hinsichtlich der Stadtplanung und der kommunalen Gestaltungsmöglichkeiten.

Wann könnte das neue Baugesetz kommen?

Noch ist die Reform nicht beschlossen. Der Entwurf befindet sich zunächst für sechs Wochen in Begutachtung. In dieser Zeit können Stellungnahmen eingebracht werden. Anschließend sollen die Rückmeldungen geprüft und gegebenenfalls Änderungen vorgenommen werden. Ein Beschluss in der Landesregierung ist für das erste Halbjahr 2027 geplant. Danach muss sich noch der Steiermärkische Landtag mit dem Gesetz befassen. Bis dahin bleibt offen, welche der vorgeschlagenen Erleichterungen tatsächlich in Kraft treten werden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 30.10.2026 um 14:26 Uhr aktualisiert