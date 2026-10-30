600 Patienten pro Jahr: Steirisches Herz-Programm ausgezeichnet

Rund 600 Menschen mit Herzschwäche werden in der Steiermark jedes Jahr durch das Programm HerzMobil betreut. Dabei werden ihre Gesundheitswerte auch von zu Hause aus überwacht. Jetzt gab es dafür eine Auszeichnung.

Auch nach einem Krankenhausaufenthalt brauchen Menschen mit chronischer Herzschwäche regelmäßige medizinische Betreuung. Genau hier setzt das KAGes-Programm HerzMobil Steiermark an. Betroffene werden nicht nur im Krankenhaus, sondern auch zu Hause begleitet. Durch die Zusammenarbeit von Ärzten und speziell geschulten Pflegekräften können Veränderungen ihres Gesundheitszustands frühzeitig erkannt werden. Für dieses Versorgungsmodell wurde HerzMobil am 29. Oktober mit dem Steirischen Qualitätspreis Gesundheit „SALUS“ in der Aula der Alten Universität Graz ausgezeichnet.

Tägliche Kontrolle

Das Programm wurde 2017 als Pilotprojekt gestartet und ist mittlerweile in der gesamten Steiermark verfügbar. Jährlich werden rund 600 Patienten betreut. Die Betreuung beginnt in der Regel nach einem Krankenhausaufenthalt und dauert drei Monate, bei medizinischem Bedarf bis zu sechs Monate. In dieser Zeit messen die Betroffenen täglich ihr Körpergewicht, ihren Blutdruck und ihren Puls. Die Werte sowie Angaben zu ihrem Befinden und ihrer Medikamenteneinnahme übermitteln sie über eine App an das betreuende Team. Dieses kontrolliert die Daten und kann bei Auffälligkeiten rasch reagieren.

Auch Hausbesuche

Neben der digitalen Überwachung spielt auch die persönliche Betreuung eine wichtige Rolle. Speziell geschulte Pflegekräfte besuchen die Patienten zu Hause, zusätzlich finden Termine bei den behandelnden Ärzten statt. Die Betroffenen lernen dabei, ihre Erkrankung besser zu verstehen und Veränderungen ihres Gesundheitszustands einzuschätzen. Bei Bedarf können auch ihre Medikamente angepasst werden. „Entscheidend ist nicht die Technologie allein, sondern was sie für die Menschen bewirkt: mehr Sicherheit im Alltag, eine engmaschige medizinische Begleitung und die Möglichkeit, auf Veränderungen frühzeitig zu reagieren“, erklärt KAGes-Medizindirektor Dr. Johannes Koinig.

Positive Rückmeldungen

Wie die Betreuung bei den Betroffenen ankommt, zeigen die bisherigen Rückmeldungen. 89,1 Prozent der befragten Teilnehmer berichten von einer Verbesserung ihrer Gesundheit und Lebensqualität. 95,2 Prozent sind mit dem Programm zufrieden und würden es weiterempfehlen. Auch das Projektkoordinationsteam sieht in der Auszeichnung eine Anerkennung der gemeinsamen Arbeit. Der „SALUS“-Award wird vom Gesundheitsfonds Steiermark vergeben und zeichnet Projekte aus, die zur Verbesserung der Qualität und Sicherheit im Gesundheitswesen beitragen.