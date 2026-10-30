Equal Pay Day: Ab heute arbeiten Frauen in der Steiermark gratis

Ab 30. Oktober arbeiten Frauen in der Steiermark statistisch gesehen bis Jahresende gratis. Die KPÖ macht auf die Lohnlücke aufmerksam und plant dazu eine Aktion mitten in Graz.

Während Männer in der Steiermark bereits am 30. Oktober so viel verdient haben wie Frauen im gesamten Jahr, arbeiten Frauen statistisch gesehen bis Jahresende gratis. Darauf macht die KPÖ anlässlich des Equal Pay Day aufmerksam. Die Partei kritisiert, dass Frauen nach wie vor deutlich weniger verdienen als Männer. Unter dem Motto „Der Lohnungleichheit auf der Spur – Wo bleibt die Lohntransparenz?“ will sie heuer besonders auf die Ursachen der Unterschiede aufmerksam machen.

Schon beim Taschengeld gibt’s einen Unterschied

Die Unterschiede beginnen laut KPÖ bereits im Kindesalter. So bekommen Mädchen um 17 Prozent weniger Taschengeld als Buben. Später setzt sich die Ungleichheit im Berufsleben fort: Frauen verdienen pro Stunde um 17,6 Prozent weniger als Männer. Auch in der Pension zeigt sich der Unterschied deutlich, denn Frauen erhalten um 40,3 Prozent weniger Pension. Als einen Grund nennt die KPÖ, dass Berufe, in denen überwiegend Frauen arbeiten, häufig schlechter bezahlt werden. Dazu kommt, dass Frauen einen Großteil der unbezahlten Haus- und Betreuungsarbeit übernehmen.

Mehr Transparenz gefordert

Ein weiterer Kritikpunkt ist die fehlende Lohntransparenz. Österreich hätte die EU-Entgelttransparenzrichtlinie laut KPÖ bereits bis Juni 2026 umsetzen müssen. Bislang sei das jedoch nicht geschehen. Für KPÖ-Frauenvorsitzende Miriam Herlicska ist die Offenlegung von Gehältern ein wichtiger Schritt: „Lohntransparenz ist ein wichtiger Schritt, um Ungleichbehandlung sichtbar zu machen und die Lohnlücke auf lange Sicht zu schließen. Denn nur wenn Unterschiede bei der Bezahlung offengelegt werden, können ungerechte Gehaltsstrukturen erkannt und wirksame Maßnahmen dagegen gesetzt werden“, betont sie.

Aktion mitten in Graz

Um auf die Lohnunterschiede aufmerksam zu machen, plant die KPÖ gemeinsam mit dem Bund Demokratischer Frauen und der KJÖ eine Aktion in Graz. Diese fand am Freitag, dem 6. November, ab 14 Uhr am Südtirolerplatz statt. Mit einer Lupe wollten sich die Teilnehmer auf die Spur der Lohntransparenz begeben. Damit soll ein Zeichen für gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit gesetzt worden sein.

Kritik an Lohnlücke

Auch KPÖ-Klubobfrau Claudia Klimt-Weithaler kritisiert die anhaltenden Unterschiede bei der Bezahlung. „Seit Jahrzehnten kämpfen Frauen für mehr Gleichberechtigung und trotzdem verdienen sie immer noch deutlich weniger als Männer. Wenn dann auch noch wichtigen Instrumenten wie der EU-Entgelttransparenzrichtlinie von Wirtschaftstreibenden ein Riegel vorgeschoben wird, dann ist eine Missachtung aller Frauen. Wir fordern weiterhin: Gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit!“, erklärt sie. Mit der Aktion am Südtirolerplatz will die KPÖ ihre Forderung nach gerechter Bezahlung erneut in den Mittelpunkt rücken.