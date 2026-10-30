Bereits 57 Verkehrstote heuer in der Steiermark

57 Menschen haben heuer auf steirischen Straßen ihr Leben verloren. Besonders häufig betroffen sind Autofahrer und Motorradfahrer. Der VCÖ zeigt nun auf, welche Maßnahmen Leben retten könnten.

Die Zahl der Verkehrstoten in der Steiermark ist auch heuer hoch. Seit Jahresbeginn sind bis einschließlich 29. Oktober bereits 57 Menschen bei Verkehrsunfällen ums Leben gekommen, wie die Mobilitätsorganisation VCÖ am Freitag, dem 30. Oktober, mitteilt. Besonders häufig betroffen waren Pkw-Insassen: 20 Menschen aus dieser Gruppe verloren ihr Leben. Dahinter folgen Motorradfahrer mit 18 Todesopfern sowie Fußgänger mit zehn Todesopfern. Im Bundesländervergleich liegt die Steiermark damit gemeinsam mit Oberösterreich auf Platz zwei. Nur in Niederösterreich gab es mit 91 Menschen noch mehr Verkehrstote.

Mehr als 2.500 Tote

Ein Blick auf die vergangenen Jahre zeigt das Ausmaß: Seit dem Jahr 2000 sind in der Steiermark insgesamt 2.554 Menschen bei Verkehrsunfällen gestorben. Das entspricht laut VCÖ ungefähr der Einwohnerzahl von Peggau. Allein im vergangenen Jahr waren 68 Todesopfer zu beklagen, 2023 waren es 81. Hinter jeder dieser Zahlen stehen Menschen und Angehörige. „Verkehrsunfälle reißen Menschen plötzlich aus dem Leben. Für Angehörige ist der Unfalltod ein traumatischer Einschnitt. Ein Mensch, mit dem man gestern noch geredet und gelacht hat, ist plötzlich nicht mehr da“, erklärt VCÖ-Expertin Klara Maria Schenk.

Tempo als Gefahr

Um weitere Todesfälle zu verhindern, fordert der VCÖ gezielte Maßnahmen. „Wichtig ist bei den zentralen Faktoren für die Verkehrssicherheit anzusetzen: Das ist die Geschwindigkeit, das ist die Aufmerksamkeit und das ist die Infrastruktur“, stellt Schenk fest. Besonders auf Freilandstraßen könnte ein niedrigeres Tempolimit schwere Unfälle verhindern. Wie groß der Unterschied ist, zeigt ein Vergleich des VCÖ: Bei Tempo 80 beträgt der Anhalteweg eines Pkw 51 Meter, bei Tempo 100 sind es bereits 74 Meter. Nach 51 Metern wäre das schnellere Auto noch mit 66 km/h unterwegs. Der VCÖ spricht sich deshalb auch für verstärkte Tempokontrollen aus.

Mehr Schutz im Ort

Auch innerhalb von Ortschaften sieht die Mobilitätsorganisation Handlungsbedarf. Vor allem in Wohngebieten, rund um Schulen und Seniorenheime soll Tempo 30 statt 50 für mehr Sicherheit sorgen. Laut VCÖ halbiert sich dadurch der Anhalteweg. Zusätzlich könnten breitere Gehwege, übersichtliche Straßenübergänge und verkehrsberuhigte Bereiche Unfälle verhindern. Damit Autofahrer Kinder und andere Fußgänger vor Zebrastreifen besser sehen, fordert der VCÖ außerdem, das Halte- und Parkverbot vor Schutzwegen von fünf auf zehn Meter auszuweiten.

Radwege ausbauen

Neben niedrigeren Geschwindigkeiten und sicheren Straßenübergängen spielt auch der Ausbau der Radwege eine Rolle. Besonders zwischen Siedlungen und dem nächstgelegenen Ortsgebiet seien baulich getrennte Geh- und Radwege wichtig. Sie sollen Menschen schützen, die zu Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs sind. „Eine gute Radinfrastruktur ist eine der wichtigsten Maßnahmen, um allen Bevölkerungsgruppen, von Kindern bis zu Seniorinnen und Senioren, sicheres Radfahren zu ermöglichen“, betont Schenk. Österreichweit sind heuer laut VCÖ bereits 304 Menschen im Straßenverkehr gestorben. Am wenigsten Todesopfer gab es mit acht in Wien.