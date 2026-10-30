Neue Professorin in Leoben will aus Abfall Baustoffe machen

Was für die eine Industrie Abfall ist, kann für die andere ein wertvoller Rohstoff sein. Genau daran forscht die neue Professorin Priyadharshini Perumal an der Montanuniversität Leoben.

Beton gehört zu den meistgenutzten Materialien der Welt. Für seine Herstellung werden allerdings große Mengen an Rohstoffen und Energie benötigt. Gleichzeitig fallen in der Industrie zahlreiche Reststoffe an, die häufig auf Deponien landen. Genau hier möchte die neue Professorin Priyadharshini Perumal ansetzen. Sie übernimmt die Leitung des Lehrstuhls für Gesteinshüttenkunde an der Montanuniversität Leoben und will die Forschung an nachhaltigen Baustoffen weiterentwickeln.

©MUL/Tauderer Univ. Prof. Priyadharshini Perumal, neue Leiterin des Lehrstuhls für Gesteinshüttenkunde an der Montanuniversität Leoben.

Abfall als Rohstoff

„Für mich und die anderen Forscher*innen auf meinem Gebiet ist Abfall nicht einfach Abfall“, erklärt die neue Lehrstuhlleiterin. Ihr Ziel ist es, Reststoffe aus dem Bergbau, der Stahlindustrie sowie aus Bau- und Abbrucharbeiten für neue Baustoffe zu nutzen. Denn Materialien, die bisher entsorgt werden, könnten an anderer Stelle wieder zum Einsatz kommen. Dadurch sollen natürliche Rohstoffe geschont und industrielle Reststoffe sinnvoll weiterverwendet werden. Perumal bringt ihre Idee auf den Punkt: „Der Abfall des einen ist die Ressource des anderen.“

Von Indien nach Leoben

Die gebürtige Inderin beschäftigt sich bereits seit mehreren Jahren mit nachhaltigen Baustoffen. Nach ihrem Bachelorstudium im Bauingenieurwesen arbeitete sie zunächst kurz in der Softwareentwicklung, bevor sie in die Forschung zurückkehrte. „Ich wollte nicht nur am Computer arbeiten, sondern sehen und spüren, was aus meiner Arbeit entstehen kann“, erzählt sie. Während ihres Masterstudiums untersuchte sie gemeinsam mit einem Bergbauunternehmen, wie sich Reststoffe für Bauzwecke verwenden lassen. Später forschte sie am Indian Institute of Technology Madras und setzte ihre wissenschaftliche Laufbahn in Finnland fort. An der University of Oulu baute sie schließlich eine eigene Forschungsgruppe auf.

Neue Ziele in Leoben

Nun möchte Perumal ihre Erfahrungen an der Montanuniversität Leoben einbringen. Besonders die bestehenden Schwerpunkte in den Bereichen Rohstoffe, Bergbau und Werkstofftechnik bieten aus ihrer Sicht gute Voraussetzungen. Bereits vor ihrem Wechsel arbeitete sie im europäischen Forschungsprojekt „Reesource“ mit der Universität zusammen. Künftig will sie den Lehrstuhl auch stärker auf innovative Baustoffe ausrichten. Dabei sollen Materialien möglichst lange wiederverwendet und neue Baustoffe sowohl umweltfreundlich als auch technisch leistungsfähig sein.

Frauen für Forschung

Neben ihrer wissenschaftlichen Arbeit möchte die Professorin auch junge Frauen für das Bauingenieurwesen begeistern. Dabei spielen ihre eigenen Erfahrungen eine wichtige Rolle. „Ich komme aus einer sehr konservativen Gegend in Indien, in der es nicht viele weibliche Fachkräfte gab, schon gar nicht im Ingenieurwesen und im Bauingenieurwesen erst recht nicht“. Auch innerhalb ihres Teams legt sie Wert auf Zusammenarbeit und gegenseitigen Austausch. „Ich verstehe mich nicht als Managerin, sondern als Teil des Teams“. Leoben selbst hat bei ihr ebenfalls Eindruck hinterlassen: Besonders die Berglandschaft während der Zugfahrt von Wien nach Leoben, die überschaubare Stadt und der Gemeinschaftssinn an der Universität haben es ihr angetan.