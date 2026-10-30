Schnee ab 1.100 Metern: So wird der Samstag in der Steiermark

Der Samstag bringt der Steiermark einen Mix aus Sonne, Wolken und Regenschauern. In höheren Lagen kann es sogar schneien. Dazu wird es mit maximal 13 Grad recht kühl.

Der letzte Oktobertag zeigt sich in der Steiermark laut Meteorolgen der Geosphere Austria von seiner herbstlichen Seite. Während sich im Süden und ganz im Westen nach der Auflösung örtlicher Nebelfelder für einige Stunden die Sonne durchsetzt, bleibt es in Teilen der Obersteiermark deutlich trüber. Grund dafür ist eine mäßige Nordströmung, die weiterhin tiefe Wolken ins Land bringt.

Im Norden viele Wolken

Besonders vom Unteren Ennstal bis ins Mürztal stauen sich von Norden her dichtere, tiefe Wolkenfelder. Im Süden und ganz im Westen dürfen sich die Menschen hingegen zunächst über einige Stunden ungetrübten Sonnenschein freuen. Doch auch dort bleibt der Himmel nicht den ganzen Tag wolkenlos. Im Laufe des Nachmittags ziehen nämlich in der gesamten Steiermark mehr Wolken auf. An der Alpennordseite können dann auch leichte Regenschauer niedergehen.

Schnee ab 1.100 Metern

In höheren Lagen wird es sogar winterlich. Oberhalb von etwa 1.100 Metern sind laut den Meteorologen der Geosphere Austria einzelne Schneeschauer möglich. Passend dazu starten die Temperaturen bereits frostig in den Tag. In der Früh liegen die Werte zwischen minus 1 und plus 4 Grad. Am Nachmittag werden nur noch 8 bis 13 Grad erreicht.