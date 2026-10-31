Baby (9 Monate) im Haus: Vater kämpfte mit sieben Feuerlöschern gegen Brand

Dramatische Szenen in Weißkirchen: Ein Brand brach in einem Wohnhaus aus, während sich eine Mutter mit ihrem neun Monate alten Baby im Obergeschoss befand. Der Familienvater konnte das Feuer selbst löschen.

Ein Wohnhausbrand hat am Freitagabend, dem 30. Oktober, im Ortsteil Kathal in Weißkirchen (Bezirk Murtal) für einen Feuerwehreinsatz gesorgt. Kurz vor 20 Uhr brach im Wohnzimmer eines zweistöckigen Wohnhauses ein Feuer aus. Eine junge Familie musste sich in Sicherheit bringen.

Stromausfall führt zur Entdeckung

Ein 34-jähriger Nebenerwerbslandwirt war gerade mit Arbeiten im Stall beschäftigt, als plötzlich der Strom ausfiel. Er ging daraufhin ins Wohnhaus, um nach dem Rechten zu sehen. Dort bemerkte er im Wohnzimmer im ersten Stock den Brand. Seine 29-jährige Lebensgefährtin und der gemeinsame neun Monate alte Sohn befanden sich zu diesem Zeitpunkt im zweiten Stock. Die Mutter brachte sich mit dem Baby zunächst auf einem Balkon in Sicherheit. Auf Anweisung ihres Lebensgefährten verließ sie anschließend mit dem Kind das Gebäude durch das bereits verrauchte Stiegenhaus.

Vater greift zu sieben Feuerlöschern

Der 34-Jährige begann sofort, das Feuer zu bekämpfen. Insgesamt sieben Handfeuerlöscher benötigte er, um die Flammen unter Kontrolle zu bringen. Als die Feuerwehr Weißkirchen mit drei Fahrzeugen und zwölf Einsatzkräften eintraf, war der Brand bereits gelöscht.

Pressholzplatte am Kamin als Brandursache

Die Ermittlungen zur Brandursache brachten schließlich Klarheit: Ein Kamin im ersten Stock war offenbar schon vor mehreren Jahren lediglich mit einer Pressholzplatte verschlossen worden. Das Material hatte sich im Laufe der Zeit abgenutzt. Durch die heiße Abluft des Kamins konnte sich die Platte entzünden. Anschließend geriet auch Kinderspielzeug, das vor dem Kamin gelagert war, in Brand. Die starke Hitze beschädigte das Wohnzimmer. Darüber hinaus wurde das gesamte Wohnhaus stark verrußt.

Familie vorsorglich ins Krankenhaus gebracht

Die 29-jährige Mutter und ihr neun Monate alter Sohn wurden vom Roten Kreuz zur medizinischen Abklärung ins LKH Hochsteiermark nach Leoben gebracht. Der 34-jährige Familienvater begab sich selbstständig zur Untersuchung ins LKH Murtal nach Knittelfeld. Ob die drei Personen Verletzungen erlitten haben, ist nicht bekannt. Auch die Höhe des Sachschadens steht derzeit noch nicht fest.