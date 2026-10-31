Neue Gesundheitszentren geplant: Diese fünf steirischen Orte sind dabei

Die medizinische Versorgung in der Steiermark soll weiter ausgebaut werden. Bereits 30 Gesundheitszentren sind in Betrieb, fünf weitere Standorte wurden beschlossen.

Mit drei jüngsten Neueröffnungen ist die Zahl der Gesundheitszentren in der Steiermark auf 30 gestiegen. Bis zum Jahr 2030 sollen es insgesamt 40 sein. Das gab das Büro von Gesundheitslandesrat Karlheinz Kornhäusl bekannt.

Hier sollen weitere Gesundheitszentren entstehen

Fünf zusätzliche Standorte sind bereits beschlossen: Bruck an der Mur, Gleinstätten, Bad Mitterndorf, Murau und Bad Radkersburg. Eine Herausforderung bleibt laut Land die Suche nach geeigneten Ärztinnen und Ärzten. Wo keine Gruppenpraxis zustande kommt, sollen auch selbstständige Ambulatorien als Alternative infrage kommen. Gesundheitszentren vereinen mehrere Gesundheitsberufe unter einem Dach. Neben Allgemeinmedizin und Pflege können etwa Physiotherapie oder Ernährungsberatung angeboten werden. Vorgeschrieben sind mindestens 40 Öffnungsstunden pro Woche sowie Versorgungszeiten am frühen Morgen oder Abend.

Auch Frauen- und Zahnmedizin im Fokus

Kornhäusl fordert außerdem eine Änderung des bundesweiten Primärversorgungsgesetzes. Künftig sollen auch Frauenärzte und Zahnärzte eigene Primärversorgungseinheiten gründen können. Damit erhofft sich der Landesrat eine bessere kassenärztliche Versorgung in den Regionen. „Mit einer Gesetzesnovelle könnten endlich Frauen- und Zahn-PVEs errichtet und damit die kassenärztliche Versorgung in allen Regionen verbessert werden“, so Kornhäusl. Laut einem wissenschaftlichen Monitoring suchten Stammpatienten von Gesundheitszentren im untersuchten Zeitraum vergleichsweise seltener Spitalsambulanzen auf. Das Land sieht darin ein positives Signal für den weiteren Ausbau.