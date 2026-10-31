343 Soldaten am Kreischberg feierlich angelobt

Großer Festakt am Kreischberg: Am Freitagabend (30. Oktober) wurden insgesamt 343 Soldaten des österreichischen Bundesheeres feierlich angelobt. Unter ihnen befanden sich auch 13 Frauen und 74 Spitzensportler.

An der Talstation des Kreischbergs in St. Georgen am Kreischberg (Bezirk Murau) fand am Freitagabend eine feierliche Angelobung statt. Insgesamt 343 Soldatinnen und Soldaten des Einrückungstermins Oktober 2026 nahmen daran teil. Auch Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) und zahlreiche Ehrengäste waren vor Ort.

Soldaten aus vier steirischen Garnisonen

Die Rekruten stammen aus unterschiedlichen Einheiten des Bundesheeres. Mit 164 Soldaten stellte das Versorgungsregiment in Gratkorn die größte Gruppe, darunter 74 Spitzensportler. Weitere 113 Rekruten gehören dem Überwachungsgeschwader in Zeltweg an, 45 der Flugbetriebskompanie in Aigen im Ennstal und 21 dem Aufklärungs- und Artilleriebataillon in Feldbach.

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Kunasek betont Bedeutung des Bundesheeres

In seiner Ansprache verwies Landeshauptmann Mario Kunasek auf die Bedeutung der Landesverteidigung. „Frieden, Freiheit und Demokratie sind keine Selbstverständlichkeit. Diese hohen Güter müssen jeden Tag aufs Neue geschützt und verteidigt werden“, erklärte der ehemalige Verteidigungsminister. Zugleich dankte er den jungen Soldatinnen und Soldaten für ihre Bereitschaft, ihren Dienst für Österreich zu leisten. Dem Festakt ging eine Kranzniederlegung voraus. Den musikalischen Abschluss bildete ein Zapfenstreich der Militärmusik Steiermark unter der Leitung von Militärkapellmeister Johann Gross.