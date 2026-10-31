Grusel-Alarm: Steirische Polizei sorgt zu Halloween für Lacher

Geister, Hexen und Vampire? Für die steirische Polizei gibt es offenbar deutlich gruseligere Dinge. Pünktlich zu Halloween zeigen die Beamten in den Sozialen Medien mit viel Humor, welche Situationen ihnen Sorgen bereiten.

Zu Halloween zeigt sich die Landespolizeidirektion Steiermark auf Instagram von ihrer humorvollen Seite. In einer Reihe von Bildern sorgt ein Gespenst mit Polizeikappe und Sonnenbrille für Schmunzeln. Doch hinter den lustigen Motiven steckt eine ernste Botschaft: Manche Gefahren des Alltags sind deutlich beängstigender als jedes Halloween-Monster. „Wir hätten da noch ein paar Dinge, die uns deutlich mehr Grusel bereiten als jedes Halloween-Monster“, heißt es in dem Beitrag.

Wenn der falsche Polizist anruft …

Besonders schaurig wird es etwa, wenn ein angeblicher Polizist am Telefon plötzlich sämtliche Ersparnisse abholen möchte. Auch die vermeintlich große Liebe, die auf einmal Geld braucht, hat es in die Halloween-Galerie geschafft. Damit spielt die Polizei auf bekannte Betrugsmaschen an. Ein weiteres Motiv zeigt einen als Geist verkleideten Ermittler bei der Spurensicherung. Dazu die Warnung: „Wenn dein gekipptes Fenster zum offenen Empfang für Einbrecher wird.“

Humor mit ernster Botschaft

Hinter den Halloween-Scherzen steckt aber eine ernste Botschaft: Betrugsversuche und Einbrüche sind reale Gefahren, vor denen sich Menschen schützen sollten. Oder, wie es die steirische Polizei selbst formuliert: „Die meisten davon sind keine Schauergeschichten, sondern ziemlich reale Dinge.“ Wer hätte gedacht, dass zu Halloween ausgerechnet ein gekipptes Fenster oder ein verdächtiger Anruf für mehr Gänsehaut sorgen kann als ein Gespenst?