Betrugsalarm in der Steiermark: Urlaubsgäste müssen jetzt aufpassen

Nach einem Sicherheitsvorfall bei touristischen Buchungssystemen werden Urlaubsgäste vor Betrugsversuchen gewarnt. Betroffen sind sämtliche steirischen Tourismusverbände. Auch in Tirol und Salzburg gibt es ähnliche Fälle.

Wer seinen Urlaub über einen steirischen Tourismusverband gebucht hat, sollte derzeit besonders aufmerksam sein. Wie Medien Berichten, wurden Buchungsinformationen von Gästen offenbar für betrügerische Nachrichten verwendet. Zahlreiche Betroffene erhielten in den vergangenen Tagen bereits entsprechende Warnungen per E-Mail.

Betrüger wollen an Geld gelangen

Die Täter sollen Urlaubsgäste unter anderem über WhatsApp kontaktiert haben. Dabei versuchen sie, Kreditkartendaten zu erhalten oder die Empfänger zu Zahlungen zu bewegen. Zuvor wurden offenbar Informationen aus touristischen Buchungssystemen abgegriffen. Dazu zählen Namen, Anschriften, E-Mail-Adressen und Angaben zu gebuchten Aufenthalten. Bankverbindungen und Kreditkartendaten sollen hingegen nicht betroffen sein.

Auch Tirol und Salzburg betroffen

Nach Angaben des steirischen Tourismusverbands wurden die Datenschutzbehörde sowie die betroffenen Unterkunftsbetriebe verständigt. Der Buchungssystemanbieter Feratel bestätigte außerdem gegenüber Medien den Sicherheitsvorfall, betonte jedoch, dass die eigenen Systeme nicht unmittelbar von einem Datenleck betroffen seien. Als mögliche Ursache werden Dienste externer Anbieter untersucht. Neben den IT-Fachleuten des Unternehmens sind auch Spezialisten für digitale Spurensicherung eingebunden. Die Probleme beschränken sich nicht auf die Steiermark: Laut den Berichten sind auch vier Tourismusverbände in Tirol sowie mehrere in Salzburg betroffen. Urlaubsgäste sollten unerwartete Zahlungsaufforderungen oder Nachrichten zu bestehenden Buchungen daher genau überprüfen. Besonders bei Links und Anfragen nach Kreditkartendaten ist Vorsicht geboten. Im Zweifelsfall empfiehlt es sich, direkt beim Unterkunftsbetrieb nachzufragen.