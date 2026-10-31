Heftige Explosion: Autotüren meterweit weggeschleudert

Eine undichte Propangasflasche führte am Samstagmorgen zu einer heftigen Explosion in Untertal bei Schladming in der Steiermark. Fahrzeugteile wurden meterweit durch die Luft geschleudert. Der Fahrer hatte großes Glück.

Der Vorfall ereignete sich auf dem Parkplatz einer Unterkunft im Untertal. Ein Fahrzeug einer Montagefirma war dort über Nacht abgestellt worden. Im Inneren befanden sich neben zwei Chemiefässern mit jeweils 200 Litern Inhalt auch eine elf Kilogramm schwere Propangasflasche.

Zigarette löste Explosion aus

Aus bislang unbekannter Ursache trat über Nacht Gas aus der Flasche aus. Als der Fahrer am Samstagmorgen in das Fahrzeug stieg und eine Zigarette anzündete, kam es zur Explosion. Dabei wurden mehrere Türen und die Windschutzscheibe aus dem Fahrzeug gerissen und bis zu 40 Meter weit geschleudert.

©FF Untertal-Rohrmoos | Der Fahrer zündete sich eine Zigarette an, dann kam es zur Explosion.

Fahrer konnte sich selbst befreien

Trotz der enormen Wucht der Explosion konnte sich der Mann nahezu unverletzt aus dem Fahrzeugwrack befreien. Das Rote Kreuz Schladming übernahm die Erstversorgung und brachte ihn anschließend ins Krankenhaus Schladming.

Feuerwehren mit 29 Einsatzkräften vor Ort

Da das Fahrzeug glücklicherweise nicht in Brand geriet, konzentrierten sich die Arbeiten der Feuerwehr auf die Sicherung der beiden Chemiefässer, den Aufbau eines Brandschutzes und die Beseitigung der herumliegenden Fahrzeugteile. Die Feuerwehr Untertal-Rohrmoos war mit drei Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften vor Ort. Unterstützung kam von der Freiwilligen Feuerwehr Schladming mit einem Ölschadensfahrzeug, einem Lkw und vier Einsatzkräften. Auch das Rote Kreuz rückte mit einem Rettungswagen und einem Notarzteinsatzfahrzeug sowie vier Personen aus. Die Polizei Schladming war mit zwei Beamtinnen im Einsatz.