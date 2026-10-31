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/ ©FF Weißenbach bei Haus
Bild auf 5min.at zeigt einen umgekippten Wagen mit Heuballen.
Lkw verliert Ladung mit Futterballen.
Weißenbach bei Haus
31/10/2026
Verkehrsunfall

Lkw-Unfall in Weißenbach: Anhänger mit Futterballen umgekippt

Ein Lkw-Anhänger ist am Samstag in Weißenbach bei Haus im Bezirk Liezen (Steiermark) umgekippt. Das Fahrzeug war mit Futterballen beladen. Die Feuerwehr wurde am Morgen zum Verkehrsunfall alarmiert.

von Elisa Auer Elisa Auer 5 Minuten Redaktion
1 Minute Lesezeit(100 Wörter)
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Um 8.25 Uhr wurden die Einsatzkräfte am Samstag zu einem Verkehrsunfall auf einer Gemeindestraße in Weißenbach bei Haus alarmiert. Ein Lkw-Fahrer war mit seinem Anhänger auf eine kleine Böschung geraten. In weiterer Folge kippte der Anhänger samt Ladung um. Der Anhänger war mit Futterballen beladen. Da sich der Unfall auf einer wenig befahrenen Gemeindestraße ereignet hatte und laut Freiwillige Feuerwehr Weißenbach bei Haus weder eine Gefahr für Personen noch für die Umwelt bestand, wurde die Bergung an ein spezialisiertes Unternehmen übergeben.

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