Mehrere Verletzte nach schwerem Unfall: Auto kracht frontal in Traktor

Auf der B78 bei Zeltweg im Murtal (Steiermark) kam es am Samstagnachmittag zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein Auto kollidierte frontal mit einem Traktor. Drei Personen wurden verletzt, zwei davon schwer.

Der Unfall ereignete sich am Samstag, dem 31. Oktober 2026, gegen 14.30 Uhr. Ein 42-jähriger Traktorfahrer war auf der B78 in Richtung Zeltweg unterwegs. Zeitgleich fuhr ein 63-jähriger Autofahrer in die Gegenrichtung nach Weißkirchen. Eine 55-jährige Frau saß auf dem Beifahrersitz. Nach bisherigen Zeugenaussagen dürfte der Autofahrer in einer leichten Rechtskurve aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten sein. Dort kam es zum Frontalzusammenstoß mit dem Traktor.

Feuerwehr befreite eingeklemmten Lenker

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der 63-Jährige in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Die Feuerwehr musste ihn aus dem Unfallwrack befreien. Nach der Erstversorgung wurde der Mann mit schweren Verletzungen ins LKH Judenburg gebracht. Auch seine 55-jährige Beifahrerin erlitt schwere Verletzungen. Sie wurde mit dem Rettungshubschrauber C17 ins LKH Graz geflogen. Der Traktorfahrer kam mit leichten Verletzungen ebenfalls ins LKH Judenburg.

B78 mehrere Stunden gesperrt

Für die Bergungs- und Aufräumarbeiten musste die B78 im Bereich der Unfallstelle vollständig gesperrt werden. Die Sperre dauerte von 14.28 Uhr bis 17 Uhr. Der Verkehr war in diesem Zeitraum in beide Richtungen unterbrochen.