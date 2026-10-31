Von Pizza bis Schnitzel: Neues Restaurant öffnet in Bärnbach

Ab 1. November gibt es in Bärnbach eine neue Adresse für Pizza, Pasta und mehr. Die „B&B Pizzeria“ wird von einem vierköpfigen Team betrieben und setzt neben einer vielfältigen Speisekarte auch auf einen Zustellservice.

Mit der „B&B Pizzeria“ eröffnet am Sonntag, dem 1. November 2026, ein neues Lokal in Bärnbach im steirischen Bezirk Voitsberg. Hinter dem Projekt stehen unter anderem Murat Aktas und Mustafa Bilen, die gemeinsam mit zwei weiteren Personen den Schritt in die Selbstständigkeit wagen. Das Team bringt langjährige Erfahrung aus der Gastronomie mit. Auf der Speisekarte stehen neben Pizza und Pasta auch Burger, Hot Dogs, Kebap, Schnitzel und verschiedene Grillgerichte. Das Restaurant befindet sich in der Voitsberger Straße 1.

Gratis Zustellung zum Start

Zum Auftakt möchte das Team neue Gäste mit einem besonderen Angebot ansprechen: In der Anfangszeit wird das Essen kostenlos zugestellt. Bei größeren Bestellungen sind zudem Preisnachlässe möglich. Im Lokal selbst gibt es Platz für rund 40 Gäste. Die Betreiber hoffen, sich mit gutem Essen und freundlichem Service in der Region zu etablieren. Die „B&B Pizzeria“ hat täglich von 11 bis 21.30 Uhr geöffnet. Während dieser Zeiten können Speisen auch bestellt und geliefert werden.