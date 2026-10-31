Schneefallgrenze sinkt: Hier wird es zu Allerheiligen winterlich

Wer zu Allerheiligen einen Friedhofsbesuch oder einen Ausflug plant, sollte sich warm anziehen. Am 1. November bleibt es in der Steiermark kalt und überwiegend bewölkt. Auch Regen und Schneefall sind zunächst möglich.

Der Feiertag startet vielerorts trüb. Am Vormittag kann es gebietsweise regnen oder schneien. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 800 und 1.100 Metern Seehöhe. Auf höher gelegenen Passstraßen können daher bereits winterliche Bedingungen herrschen. Ab Mittag gibt es stellenweise erste Auflockerungen. Insgesamt bleibt der Himmel aber überwiegend von Wolken geprägt.

Temperaturen bleiben niedrig

Auch die Temperaturen zeigen sich wenig freundlich: In den Morgenstunden werden zwischen einem und sechs Grad erreicht. Am Nachmittag steigen die Werte lediglich auf drei bis neun Grad. Dazu kommt ein kalter Wind aus Nordosten. Besonders in der Oststeiermark dürfte dieser deutlich zu spüren sein. Für Aufenthalte im Freien empfiehlt sich daher warme Kleidung.