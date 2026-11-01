Halloween-Großkontrolle in der Steiermark: Polizei machte brisante Funde

Bei einer groß angelegten Halloween-Kontrolle in Leibnitz wurde die Polizei gleich mehrfach fündig. Neben zahlreichen Verkehrsverstößen entdeckten die Beamten auch Drogen, Anabolika und Pyrotechnik.

Von Samstag (31. Oktober), 17 Uhr, bis Sonntag (1. November), 5 Uhr, waren zahlreiche Einsatzkräfte im Bezirk Leibnitz unterwegs. Bei der groß angelegten Kontrollaktion arbeiteten die Polizei und mehrere Behörden zusammen. Im Mittelpunkt standen unter anderem Alkohol und Drogen am Steuer, Geschwindigkeitsüberschreitungen sowie der technische Zustand der Fahrzeuge. Auch unerlaubte Fahrzeugumbauten und Verstöße gegen das Pyrotechnikgesetz wurden überprüft. Zusätzlich suchten Spezialisten mit technischer Ausrüstung nach verbotenen Störsendern.

Führerscheine und Kennzeichen abgenommen

Die Bilanz der zwölfstündigen Aktion: Vier Autofahrer wurden wegen Alkohol am Steuer angezeigt. Zwei von ihnen mussten ihren Führerschein vorläufig abgeben. Drei weitere Personen waren ohne gültige Lenkberechtigung unterwegs. Insgesamt erstatteten die Einsatzkräfte 29 verkehrsrechtliche Anzeigen. Bei fünf Fahrzeugen waren die technischen Mängel so schwerwiegend, dass die Kennzeichen vorläufig abgenommen wurden.

Marihuana, Anabolika und Pyrotechnik gefunden

Neben den Verkehrsverstößen machten die Beamten weitere Funde. Sie beschlagnahmten 40 pyrotechnische Gegenstände, Marihuana sowie verbotene Anabolika. An der Schwerpunktaktion beteiligten sich neben dem Bezirkspolizeikommando Leibnitz unter anderem die Polizeiinspektion Spielfeld, die Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst, die Fernmeldebehörde und die Kfz-Landesprüfstelle.

„Zusammenspiel hat hervorragend funktioniert“

Chefinspektor Heimo Moser, Leiter des Verkehrsreferates des Bezirkspolizeikommandos Leibnitz, zog eine positive Bilanz der Zusammenarbeit. „Das Zusammenspiel der unterschiedlichen Behörden hat hervorragend funktioniert. Durch unser konsequentes Einschreiten konnten wir nicht nur beeinträchtigte Lenker rechtzeitig aus dem Verkehr ziehen, sondern auch unzulässige Pyrotechnik und illegal mitgeführte Substanzen sicherstellen. Diese Kontrollen sind ein wesentlicher Baustein, um die Verkehrssicherheit und die öffentliche Ordnung in der Region nachhaltig zu gewährleisten.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 01.11.2026 um 06:53 Uhr aktualisiert