Erdbeben an Allerheiligen: Hier bebte in der Steiermark die Erde

Am Sonntagmorgen (1. November) hat in der Steiermark die Erde gebebt. Das Beben ereignete sich in der Nähe von Mautern und erreichte eine Magnitude von 2,5. Vereinzelt konnten Menschen die Erschütterungen wahrnehmen.

Ein Erdbeben hat am frühen Sonntagmorgen die Obersteiermark erschüttert.

Ein Erdbeben hat am frühen Sonntagmorgen die Obersteiermark erschüttert.

Ein Erdbeben hat am frühen Sonntagmorgen die Obersteiermark erschüttert. Wie der Österreichische Erdbebendienst der GeoSphere Austria berichtet, wurde das Beben um 6.37 Uhr registriert. Das Epizentrum lag rund neun Kilometer nördlich von Mautern in der Steiermark, etwa neun Kilometer südwestlich von Eisenerz.

Erdbeben in 13 Kilometern Tiefe

Laut GeoSphere Austria erreichte das Beben eine Magnitude von 2,5. Der Erdbebenherd befand sich in einer Tiefe von rund 13 Kilometern. In der Umgebung des Epizentrums wurden die Erschütterungen vereinzelt wahrgenommen. Nicht überall dürfte das Beben daher überhaupt bemerkt worden sein.

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Keine Schäden bekannt

Entwarnung gibt es hinsichtlich möglicher Schäden. Nach Angaben der GeoSphere Austria liegen keine Meldungen über Gebäudeschäden vor. Aufgrund der geringen Stärke seien solche auch nicht zu erwarten. Das Beben ereignete sich rund 24 Kilometer westnordwestlich von Leoben und etwa 66 Kilometer nordwestlich von Graz.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 01.11.2026 um 10:32 Uhr aktualisiert