Auto kracht gegen Böschung und kippt um: Person eingeklemmt

Ein Verkehrsunfall sorgte am Samstagvormittag auf der B72 im Bezirk Weiz für einen Feuerwehreinsatz. Ein Auto kam von der Straße ab und blieb auf der Fahrerseite liegen. Eine der beiden Personen wurde eingeklemmt.

Ein Pkw war aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Böschung geprallt.

Ein Pkw war aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Böschung geprallt.

Gegen 10 Uhr wurden die Feuerwehren Hohenkogl und Weiz zu einem Unfall auf der B72 bei Karberg in der Gemeinde Mitterdorf an der Raab alarmiert. Ein Pkw war aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Böschung geprallt. Anschließend kippte der Wagen auf die Seite. Als die Feuerwehr eintraf, befanden sich noch zwei Personen im Unfallfahrzeug.

B72 musste komplett gesperrt werden

Die Einsatzkräfte sperrten die Bundesstraße für den Verkehr und sicherten die Unfallstelle ab. Anschließend wurde das Auto stabilisiert, damit die beiden Insassen sicher befreit werden konnten. Eine Person blieb unverletzt, die zweite war im Fahrzeug eingeklemmt. Beide wurden von der Feuerwehr aus dem Wagen geholt und anschließend dem Roten Kreuz übergeben. Ob die eingeklemmte Person Verletzungen erlitt, geht aus dem Einsatzbericht nicht hervor.

©Stadtfeuerwehr Weiz ©Stadtfeuerwehr Weiz

34 Feuerwehrleute alarmiert

Nach der Rettung der Insassen wurde das Unfallauto mithilfe eines Krans geborgen. Danach konnten die Feuerwehrleute die Fahrbahn wieder freimachen. Insgesamt waren bei den Feuerwehren Hohenkogl und Weiz 34 Mitglieder mit acht Fahrzeugen im Einsatz beziehungsweise in Bereitschaft. Auch die Polizei und das Rote Kreuz waren vor Ort. Nach knapp einer Stunde war der Einsatz beendet. Die genaue Unfallursache ist derzeit nicht bekannt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 01.11.2026 um 12:28 Uhr aktualisiert