Schnee in der Steiermark: Hier meldet sich schon jetzt der Winter

Pünktlich zu Allerheiligen zeigt sich der Winter in der Steiermark. Vom Grazer Schöckl bis in die Schladming-Dachstein-Region gab es am 1. November Schneefälle.

Während es in den Tälern vielerorts noch herbstlich aussieht, hält auf den Bergen bereits der Winter Einzug.

Während es in den Tälern vielerorts noch herbstlich aussieht, hält auf den Bergen bereits der Winter Einzug.

Der November beginnt in der Steiermark mit einem deutlichen Temperatursturz. Während es in den Tälern vielerorts noch herbstlich aussieht, hält auf den Bergen bereits der Winter Einzug. Am Sonntag, 1. November, sorgen kalte Luft und Schneefall für einen ersten Vorgeschmack auf die kommenden Monate.

Erster Schnee auf dem Grazer Schöckl

Kaum ist Halloween vorbei, zeigt sich auf dem Grazer Hausberg bereits der Winter. Am Sonntag, 1. November, sorgt eine erste Schneeschicht auf dem Schöckl für winterliche Stimmung. 5 Minuten berichtete: Weißer Start in den November: Erster Schnee am Schöckl.

Schnee in der Schladming-Dachstein-Region

Winterlich ist es auch in den höheren Lagen der Obersteiermark. Für die Schladming-Dachstein-Region werden am Sonntag auf den Bergen Temperaturen um minus drei Grad gemeldet. Der regionale Wetterbericht weist zudem rund zwei Zentimeter Schnee am Berg aus. „Frau Holle lässt die Flocken bis unter die Mittelstation tanzen – da steigt die Vorfreude auf die anstehende Skisaison!“, meldet sich das Team von Schladming-Dachstein in den Sozialen Medien.

Auch Tauplitzalm und Koralpe im Blick

Auf der Tauplitzalm im steirischen Salzkammergut sind die Bedingungen ebenfalls winterlich. Die Wetterdaten für den Sonntag zeigen niedrige Temperaturen und Schneefall an. Ein ähnliches Bild ergibt sich für die Koralpe an der Grenze zwischen Steiermark und Kärnten. Auch dort ist es kalt genug für Schnee. Winterlich sieht es außerdem auf der Hebalm im Grenzgebiet zwischen Kärnten und der Steiermark aus. Wie viel davon tatsächlich liegen bleibt, hängt von der Höhenlage und den Niederschlägen ab.

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Schneefallgrenze sinkt deutlich

Der winterliche Wetterumschwung kommt nicht überraschend. Für Allerheiligen wurde in der Steiermark eine Schneefallgrenze von etwa 800 bis 1.100 Metern vorhergesagt. Damit können auch höher gelegene Straßen von winterlichen Bedingungen betroffen sein. Und der Schnee könnte die Steiermark weiter beschäftigen: Auch am Montag (2. November) bleibt es kalt und überwiegend bewölkt. Oberhalb von rund 800 bis 1.200 Metern ist erneut Schneefall möglich.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 01.11.2026 um 12:43 Uhr aktualisiert