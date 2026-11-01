Steirerin verliert Fotos ihres verstorbenen Mannes: Dann folgt eine rührende Überraschung

Große Erleichterung in Leibnitz: Eine Frau verlor ihre Geldbörse mit wertvollen Erinnerungsfotos ihres verstorbenen Mannes. Doch ein ehrlicher Finder brachte alles zurück - und verzichtete sogar auf den Finderlohn.

Eine berührende Geschichte spielte sich kürzlich in Leibnitz ab. Eine Frau wandte sich in der Facebook-Gruppe „LeibnitzLeaks“ mit einer dringenden Bitte an die Mitglieder. Sie hatte am Vormittag gegen 8.30 bis 9 Uhr ihre Geldbörse im Bereich des Karolingerwegs verloren. Obwohl sie bereits wenige Minuten später nach ihr suchte, blieb die Brieftasche zunächst verschwunden.

Erinnerungsfotos waren wichtiger als das Geld

Besonders große Sorgen machte sich die Frau um einige persönliche Erinnerungsstücke, die sie in der Geldbörse aufbewahrte. Darunter befanden sich Fotos ihres verstorbenen Mannes, die für sie einen besonderen Wert hatten. Das Bargeld war für die Betroffene zweitrangig. Auch ihre Bankkarten hatte sie vorsorglich bereits sperren lassen. Sie hoffte vor allem darauf, ihre Dokumente und die unersetzlichen Fotos zurückzubekommen. Für eine Rückgabe bot sie sogar einen Finderlohn an.

Ehrlicher Finder bringt Geldbörse zurück

Wenig später folgte die erfreuliche Nachricht: In einem Update ihres Facebook-Beitrags teilte die Frau mit, dass ihre Geldbörse wieder aufgetaucht sei. „Meine Brieftasche mit Geld und allem [wurde] gerade zurückgebracht! Ich freue mich so sehr!“, schrieb sie erleichtert. Besonders bemerkenswert: Der ehrliche Finder brachte die Brieftasche samt Inhalt zurück und verzichtete sogar auf den angebotenen Finderlohn. Die Frau bedankte sich daraufhin bei allen, die ihren Aufruf gelesen und bei der Suche mitgeholfen hatten. Aus der anfänglichen Verzweiflung wurde so eine schöne Geschichte über Ehrlichkeit und Hilfsbereitschaft.