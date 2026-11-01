Große Trauer in Oberzeiring: Annemarie Strasser, Gründerin und prägende Persönlichkeit des Kaffeehauses Strasser, ist im Alter von 94 Jahren verstorben. Ihre Familie und Mitarbeiterin Vera nehmen mit bewegenden Worten Abschied.

Die Nachricht vom Tod von Annemarie Strasser sorgt in Oberzeiring im steirischen Murtal für Trauer. Die Gründerin und Seele des traditionsreichen Caféhauses Strasser ist am 29. Oktober 2026 im Alter von 94 Jahren verstorben. In einer Traueranzeige verabschiedet sich ihre Familie von einer Frau, die den Betrieb über viele Jahre entscheidend geprägt hat. Auch Vera Alshibli, die künftig die Kurkonditorei Strasser übernehmen wird, widmete Annemarie Strasser einen emotionalen Beitrag in den sozialen Medien.

Bewegende Abschiedsworte: „Du bist eine unglaubliche Frau…“

Auch Vera Alshibli, die den traditionsreichen Familienbetrieb künftig übernehmen soll, nimmt mit bewegenden Worten Abschied. „Du bist eine unglaubliche Frau mit einem großen Herzen“, schreibt sie in einem Posting. Besonders die enge Beziehung zu ihren Kindern werde ihr in Erinnerung bleiben: „Die Kinder haben dich so sehr ins Herz geschlossen – wie ihre eigene Großmutter.“ Annemarie Strasser werde „für immer in unseren Herzen bleiben“, betont Alshibli.

Geänderte Öffnungszeiten wegen Trauerfeier

Annemarie Strasser verstarb am Donnerstag, dem 29. Oktober, im Alter von 94 Jahren. Am Donnerstag, dem 5. November, wird sie ab 9 Uhr in der Elisabethkirche in Oberzeiring aufgebahrt. Die Trauerfeier findet am Freitag, dem 6. November, um 14.30 Uhr statt. Anschließend wird sie zu ihrer letzten Ruhestätte im Familiengrab am Ortsfriedhof begleitet. Das Kaffeehaus Strasser informiert seine Gäste aus diesem Anlass über geänderte Öffnungszeiten: Am Freitag ist der Betrieb von 7.30 bis 14 Uhr geöffnet.

Traditionsbetrieb mit langer Familiengeschichte

Die Kurkonditorei Strasser ist seit 1908 in Familienbesitz und blickt auf eine Geschichte über mehrere Generationen zurück. Annemarie Strasser war maßgeblich am Aufbau des Kaffeehauses beteiligt. Ihr Sohn Anton führte den Betrieb später weiter und spezialisierte sich auf Konditoreiwaren. Mittlerweile bringt Vera Alshibli frischen Wind in die traditionsreiche Backstube. Die Quereinsteigerin begeistert mit aufwendigen Fondantfiguren und kunstvollen Motivtorten. In den kommenden Jahren soll sie den Betrieb übernehmen und damit die Geschichte des Familienunternehmens fortsetzen.