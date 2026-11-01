Abschied nach 30 Jahren: Steirisches Kult-Cafe vor ungewisser Zukunft

Nach 30 Jahren endet für die Betreiberin des Café Magnet in Stainz ein besonderer Abschnitt: Sie verabschiedet sich in die Pension. Ein Nachfolger für das Lokal konnte bislang nicht gefunden werden.

Mit einer persönlichen Nachricht auf Facebook hat Elisabeth Esterer ihren Abschied bekannt gegeben. „Im 30. Jahr seines Bestehens schließt das Café Magnet und ich verabschiede mich in die Pension“, schreibt die Betreiberin. Damit geht für sie eine lange Zeit zu Ende, die von vielen Begegnungen und persönlichen Beziehungen geprägt war. Besonders ihre Stammgäste werden ihr fehlen. „Viele meiner Stammgäste und Kunden wurden zu lieben Freunden, die ich vermissen werde“, hält Esterer in ihrem Beitrag fest. Für viele sei das Café ein zweites Wohnzimmer gewesen.

Nachfolger konnte nicht gefunden werden

Eigentlich hätte das Café Magnet weitergeführt werden sollen. Doch aus familiären Gründen des Interessenten sei die geplante Nachfolge nicht zustande gekommen. „Mit der Nachfolge hat es leider aus familiären Gründen des Interessenten doch nicht geklappt, aber es wird weiterhin nach einem Pächter gesucht“, erklärt Esterer.

Persönlicher Abschied mit Gratisgetränk

Am Freitag, dem 30. Oktober, lud die Betreiberin ihre Gäste zwischen 7 und 19 Uhr zu einem persönlichen Abschied ein. Als Dankeschön gab es ein Gratisgetränk. Auch am Samstag konnten Gäste bis etwa 14 Uhr noch auf einen Kaffee vorbeikommen, während Esterer organisatorische Arbeiten im Lokal erledigte. Zum Abschluss richtete sie noch einmal persönliche Worte an ihre Gäste: „Danke für die vielen Stunden mit Euch im Café Magnet.“